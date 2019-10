Dự án Nam Hội An City nằm gần nơi làm việc của nhiều chuyên gia nên nhu cầu nhà ở và cho thuê khá lớn.

Theo nhận định của giới kinh doanh động sản, hệ thống quỹ đất khu vực trung tâm và phụ cận Hội An đang ngày một thu hẹp, vị trí đẹp khan hiếm hơn. Vì thế giá trị của dòng sản phẩm bất động sản ven sông được nâng cao. Các khu đô thị mới quy hoạch quanh Hội An đã ổn định, cư dân dần vào phủ kín. Đây cũng là cơ hội phát triển cho những dự án mới như Nam Hội An City (Khu đô thị Nồi Rang, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên) do công ty TNHH MTV Chulailand phân phối độc quyền.

Dự án tọa lạc tại vị trí phía Nam cầu Cửa Đại, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Trong tương lai nơi đây sẽ hình thành tổ hợp dịch vụ khép kín với các tiện ích thiết yếu cho cư dân như trung tâm thương mại, trường học, spa, nhà hàng, công viên, thảm cỏ, bể bơi, khu thể thao và hệ thống an ninh... mang đến cho cộng đồng cư dân những trải nghiệm sống sang trọng, đẳng cấp, trở thành nơi an cư phù hợp với nhiều du khách nước ngoài khi đến Hội An.

Phối cảnh trên cao của khu đô thị Nam Hội An.

Đại diện phân phối độc quyền dự án Chulailand cho biết có chính sách bán hàng đặc biệt không phân phối qua các sàn môi giới, nhằm giảm tình trạng đầu cơ khiến dự án rơi vào tình trạng quy hoạch "treo", ảnh hưởng nhà đầu tư, kìm sự phát triển của khu đô thị.

Vị đại diện cũng chỉ ra có 420 căn nhà phố liền kề sau khi được mở bán, sẽ bàn giao nhà và sổ đỏ vĩnh viễn cho khách hàng. 56 căn đầu tiên với tầm nhìn ra sông Thu Bồn sẽ mở bán vào cuối tháng 9 năm nay và được nhà thầu xây dựng ngay để bàn giao theo lộ trình trước quý I/2020.

Với thiết kế biệt lập 3 tầng gồm 3 - 5 căn hộ khép kín riêng biệt, nhà phố liền kề tại Nam Hội An City có thể vận hành, sử dụng tối đa không gian các tầng để cho thuê, giúp mang đến những giá trị cho người sở hữu.

Nhà liền kề tại Nam Hội An City.

Thiết kế này thích hợp cho cộng đồng khách du lịch đang làm việc, lưu trú dài hạn tại Hội An,vừa đảm bảo tính riêng tư, đáp ứng tiện nghi với các tiêu chuẩn an toàn cho cư dân. Mỗi phòng thiết kế đầy đủ các trang thiết bị sinh hoạt hiện đại, đưa chất lượng dịch vụ cao cấp phục vụ người lưu trú.

Phối cảnh mặt phố của khu liền kề Nam Hội An City.

Vị đại diện Chulailand cũng cho rằng người thuê chuộng các căn hộ có đầy đủ nội thất. Căn hộ tại Nam Hội An City sau khi bàn giao thô, nhà đầu tư có thể chủ động lựa chọn nội thất hoàn thiện và cho thuê được ngay. Nhà đầu tư sẽ có cơ hội sở hữu căn hộ nhà phố liền kề 3 tầng khi đóng trước 30% giá bán.

Hồng Dung