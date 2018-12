Sở hữu Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận cùng chuỗi đảo đẹp, Quảng Ninh trở thành tâm điểm của du lịch miền Bắc. Theo thống kê của Sở du lịch tỉnh Quảng Ninh, 10 tháng đầu năm 2018, lượng du khách đến đây đạt trên 10,7 triệu lượt, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, du khách quốc tế ước đạt trên 4 triệu lượt, tăng 19% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 19.000 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Du lịch bứt phá đã tạo đòn bẩy cho thị trường bất động sản Quảng Ninh. Khảo sát của CBRE Việt Nam cho thấy, giá bất động sản ở những vị trí vàng như Tuần Châu, Hạ Long tăng trưởng mạnh vài năm gần đây.

Là một trong những dự án nổi bật tại Hạ Long, Tuần Châu Marina thu hút nhiều nhà đầu tư nhờ hưởng lợi từ sự phát triển chung của thị trường.

Tuần Châu Marina được ví như Hong Kong thu nhỏ giữa lòng Hạ Long.

Vị trí đắc địa

Toạ lạc giữa đảo ngọc của vịnh Hạ Long, trung tâm cảng Tuần Châu - cảng biển nhân tạo lớn nhất châu Á với thế "tựa sơn hướng vịnh", Tuần Châu Marina được kỳ vọng trở thành dự án "mở cửa hưởng kỳ quan, sở hữu cả di sản". Với vị trí này, các chủ nhân shophouse và mini hotel tại dự án có đặc quyền kinh doanh và phát triển dịch vụ với hơn 10.000 lượt khách qua cảng Tuần Châu mỗi ngày.

Shophouse Tuần Châu Marina

Hưởng lợi từ hạ tầng

Năm 2018, hàng loạt dự án nghìn tỷ tại Quảng Ninh đã hoàn thành, điển hình như tuyến đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng thông xe đầu tháng 9 giúp tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển từ Hà Nội, Hải Phòng đến Quảng Ninh.

Cảng hành khách quốc tế Tuần Châu vừa hoạt động cuối tháng 11/2018 cũng góp phần phát triển du lịch bằng đường biển tại Quảng Ninh. Trong tương lai gần, cảng Tuần Châu được dự báo sẽ tiếp tục là điểm dừng chân của các thương hiệu du thuyền sang trọng, đồng thời kết nối Quảng Ninh và Việt Nam với bản đồ du lịch thế giới.

Bên cạnh đó, dự án sân bay Vân Đồn dự kiến đưa vào khai thác từ tháng 12/2018 có vai trò huyết mạch đối với sự phát triển kinh tế Quảng Ninh. Nhiều chuyên gia cho rằng, công trình này cán đích đúng tiến độ sẽ tạo động lực thúc đẩy làn sóng tư nhân đầu tư mạnh mẽ vào Quảng Ninh trong thời gian tới.

Mini hotel chốn dừng chân cho du khách đến với Hạ Long.

Tiện ích đẳng cấp

Được ví như một Hong Kong thu nhỏ giữa lòng Hạ Long, Tuần Châu Marina mang đầy đủ tiêu chí của một khu nghỉ dưỡng đẳng cấp. Hệ thống shophouse mang đến cho du khách trong nước và quốc tế trải nghiệm hoạt động mua sắm, hò hẹn, vui chơi giải trí... độc đáo. Bên cạnh đó, hệ thống mini hotel được thiết kế hiện đại mang lại cho các du khách lưu trú cảm giác thoải mái, riêng tư.

Sở hữu vị trí trung tâm cảng biển nhân tạo lớn nhất châu Á, được quy hoạch đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, mang tầm chiến lược để trở thành khu bến cảng sầm uất, Tuần Châu Marina được thừa hưởng hạ tầng hiện đại, đồng bộ và đa dạng tiện ích đẳng cấp như phố đi bộ, sân golf quốc tế 27 lỗ, bến du thuyền với 2.000 chỗ neo đậu, thủy phi cơ, bãi tắm nhân tạo, khu vui chơi giải trí.

Tiềm năng sinh lời bền vững

Sở hữu nhiều ưu thế song giá bán tại Tuần Châu Marina chỉ dao động từ 35 đến 60 triệu đồng một m2. Chủ đầu tư kỳ vọng khu mini hotel sẽ trở thành sản phẩm cho hệ số sinh lời cao từ 16 đến 20% mỗi năm.

Trong khi các dự án bất động sản ven biển khác chỉ cho sở hữu tối đa 50 năm, Tuần Châu Marina mang đến cho khách hàng hình thức sở hữu lâu dài, nhận sổ đỏ sau khoảng 3 tháng nhận nhà. Đây chính là một trong những yếu tố quan trọng, đảm bảo lợi ích đầu tư tối ưu, an toàn, vượt trội cho các nhà đầu tư.

Từ ngày 17/12/2018 đến 24/1/2019, chủ đầu tư Gami Land dành tặng ưu đãi cho 30 khách hàng đầu tiên ký hợp đồng mua shophouse và mini hotel tại Tuần Châu Marina. Theo đó, khách hàng nhận một cây vàng SJC trị giá 38 triệu đồng cho một sản phẩm (trừ vào giá trị hợp đồng) và tham gia bốc thăm trúng thưởng một xe hơi Mercedes C200 trị giá gần 1,5 tỷ đồng, cùng 5 giải xe máy mỗi giải trị giá gần 75 triệu đồng.

