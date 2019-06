Nhiều công trình, hạ tầng cơ sở tại Dĩ An (Bình Dương) được mở rộng, tạo tiền đề khai thác, xây mới loạt khu căn hộ.

Đầu tư mạnh cho giao thông

So với các địa bàn khác ở tỉnh Bình Dương, Dĩ An có nhiều lợi thế khi nằm giáp ranh TP HCM, Biên Hòa (Đồng Nai), tiếp giáp các trục đường huyết mạch như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 1K, đường sắt Bắc - Nam... Nơi đây còn tiếp cận các đầu mối giao thông quan trọng như ga Dĩ An, An Bình, Bến xe Miền Đông mới.

Doanh nghiệp bất động sản đón đầu cơ hội khi hạ tầng Dĩ An được nâng cấp.

Nhiều năm qua, hạ tầng đường xá đi qua Dĩ An được nâng cấp, đầu tư mới. Trong đó, tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối liền xa lộ Hà Nội (TP HCM) đang đẩy nhanh tiến độ, giúp giảm tình trạng ùn tắc ở tuyến Quốc lộ 13 nối liên tỉnh. Nhờ tuyến đường này, thời gian di chuyển từ Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên về TP HCM rút ngắn đáng kể.

Theo kế hoạch, trong năm 2019, Bình Dương sẽ thi công mở rộng đường DT 743 đoạn từ ngã tư Miếu Ông Cù đến cầu vượt Sóng Thần. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tuyến DT 743 trên địa bàn Dĩ An.

Nhiều công trình giao thông quan trọng được tỉnh Bình Dương thông qua như dự án đường trục chính Đông Tây đoạn từ Quốc lộ 1A kết nối Bến xe Miền Đông mới vào Quốc lộ 1K; dự án đường Vành đai Đông Bắc 2 nối khu vực dân cư Bình Nguyên và trường Cao đẳng nghề Đồng An đến giáp đường Mỹ Phước - Tân Vạn; dự án nâng cấp mở rộng đường Hồ Văn Mên (Hương lộ 9) từ đoạn Cách Mạng Tháng Tám đến cảng An Sơn (Thuận An)...

Triển vọng phát triển kinh tế

Trong Quyết định số 3515/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương ký ngày 11/12/2018 về kế hoạch đầu tư công năm 2019 của tỉnh, việc phân bổ nguồn vốn đầu tư đang tập trung nhiều nhất cho ba địa điểm là thành phố Thủ Dầu Một, Dĩ An và Thuận An. Lý do các địa phương này có nhiều tiềm lực phát triển đô thị, kinh tế khi có sẵn nguồn lực sau quá trình dài xây dựng, phát triển.

Ngoài Thủ Dầu Một đã là thành phố, hiện hai thị xã Thuận An và Dĩ An cũng đang trong quá trình chuẩn bị mọi mặt để tiến lên thành phố trực thuộc tỉnh. Do đó giai đoạn này Dĩ An đầu tư để hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Không gian sống tiện nghi là nhu cầu của nhiều cư dân.

Cải thiện hạ tầng giao thông là tiền đề cho kinh tế của Dĩ An, đáp ứng các tiêu chí của quy mô thành phố. Trong quý I/2019, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn khoảng 24.620 tỷ đồng, đạt 25,09% kế hoạch năm 2019 (mục tiêu cả năm là 89.198 tỷ đồng) và tăng 10,33% so với cùng kỳ năm 2018.

Sự tăng trưởng kinh tế xã hội của Dĩ An có tính khả thi bởi là địa bàn này mạnh về hoạt động sản xuất công nghiệp. Đến thời điểm này, Dĩ An vẫn đứng đầu về số lượng khu công nghiệp, đóng góp giá trị không nhỏ vào nền kinh tế chung của tỉnh Bình Dương.

Đẩy mạnh thị trường bất động sản

Theo dữ liệu thống kê của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, tính đến cuối tháng 5, Dĩ An là khu vực có số lượng dự án nhà ở nhiều nhất của tỉnh với 109 dự án, cho thấy tiềm năng thu hút nhiều doanh nghiệp bất động sản.

Cụ thể như Công ty Cổ phần Địa ốc Bcons đánh giá cao triển vọng của bất động sản Dĩ An đã sớm triển khai dự án ở đây. Ngoài dự án phức hợp khách sạn và dịch vụ đã đưa vào khai thác ở bến Bạch Đằng - vị trí đẹp ở thành phố Thủ Dầu Một, Bcons cũng đầu tư phát triển hai dự án khu căn hộ tại Dĩ An.

Bcons Suối Tiên đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án. Hotline: 0932460460.

Đại diện Bcons cho biết, hai dự án Bcons Suối Tiên, Bcons Miền Đông với số lượng hơn 1.400 căn hộ nằm trên đường Độc Lập (Dĩ An), sát Xa lộ Hà Nội, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, khu Đại học Quốc gia TP HCM... Cách dự án không xa là Bến xe Miền Đông mới, khu công nghệ cao TP HCM, đối diện khu du lịch Suối Tiên.

"Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển thêm dự án khu căn hộ quy mô lớn tại Dĩ An", đại diện Bcons chia sẻ.

Vạn Phát