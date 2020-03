Bất động sản sinh thái là kênh đầu tư an toàn trong mùa dịch, đáp ứng tốt nhu cầu về không gian sống xanh, đảm bảo sức khỏe của cư dân.

Trong một khảo sát thực hiện trên VnExpress về các kênh đầu tư an toàn trong mùa dịch Covid-19, bất động sản vẫn đứng đầu với 31% độc giả bình chọn. Kế đến là những kênh khác như gửi tiết kiệm (20%), vàng (16%), tiền mặt (15%), USD (8%).

Còn Tập đoàn tư vấn bất động sản JLL đưa ra đánh giá Covid-19 sẽ gây nên những tác động ngắn hạn đến tăng trưởng kinh tế, hoạt động kinh doanh và sinh hoạt cá nhân, mong chờ vào nửa cuối năm 2020 sẽ có sự phục hồi cho nền kinh tế thế giới. JLL dự báo hoạt động đầu tư có thể sẽ chậm lại trong nửa đầu năm 2020 do các nhà đầu tư do dự trước tình hình bất ổn, trong đó lĩnh vực bán lẻ và khách sạn sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Các nhà đầu tư sẽ nghiêng về tài sản trú ẩn an toàn, cân nhắc về rủi ro như ổn định thu nhập và khả năng vận hành.

Các nhà đầu tư có xu hướng phân bổ vốn vào bất động sản nhiều hơn theo thời gian, nhờ biên lợi nhuận tương đối hấp dẫn so với các loại tài sản khác, báo cáo JLL nêu rõ.

Bất động sản đô thị vệ tinh mô hình sinh thái tích hợp tiện ích hoàn chỉnh hiện đại là sẽ xu hướng mới của thị trường địa ốc.

Giới chuyên gia nhận định ngành địa ốc sẽ chịu ảnh hưởng khi Covid-19 lan rộng, nhưng cũng sẽ mở ra cơ hội hồi phục nhanh nếu dịch bệnh được kiểm soát. Những chính sách hỗ trợ từ các cơ quan nhà nước lẫn chương trình kích cầu của các chủ đầu tư sẽ góp phần giúp thị trường lấy lại đà nhộn nhịp. Khi có những yếu tố khách quan tác động, thị trường sẽ phải biến đổi linh hoạt, chủ đầu tư cần tung ra những nguồn cung sản phẩm mới phù hợp theo nhu cầu thực tiễn.

Ngoài tín hiệu lạc quan về bất động sản là kênh trú ẩn tốt trong dịch Covid-19, những nhà đầu tư sành sỏi cũng nhìn thấy đây là cơ hội cho bất động sản sinh thái khi đáp ứng nhu cầu không gian sống xanh, chăm sóc sức khỏe của người dân. Cụ thể như dự án đô thị sinh thái thông minh Aqua City do tập đoàn Novaland đang triển khai tại phía Nam thành phố Biên Hòa, tiếp giáp khu Đông TP. HCM, vẫn đón nhận sự quan tâm từ nhà đầu tư lẫn người mua trong thời gian qua.

Phối cảnh Khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City với hơn 600 ha của tập đoàn Novaland. Không chỉ sở hữu không gian sống xanh đẳng cấp, dự án còn tọa lại tại tâm điểm kết nối phía Đông TP.HCM.

Chất lượng không khí, không gian sống xanh trong lành là những yếu tố được khách hàng tìm hiểu kỹ. Dự án có quy mô rộng lớn lên đến hơn 600 hecta, phát triển theo hướng sinh thái thông minh bền vững, bảo tồn các yếu tố sinh thái tự nhiên từ hệ thống sông lớn như sông Đồng Nai, sông Buông, sông Trong, mang lại không khí xanh mát cho cả khu vực. 70% diện tích dành cho mảng xanh và hạ tầng giao thông, tiện ích đồng bộ, hiện đại, đẳng cấp như trường học liên cấp, bệnh viện, trung tâm y tế, bến du thuyền, sân golf, trung tâm thể thao phức hợp... Ngoài ra, Aqua City còn ứng dụng giải pháp công nghệ hiện đại vào vận hành như sử dụng năng lượng mặt trời, hệ thống phân loại rác thải tại nguồn, camera nhận diện người lạ...

Đón đầu xu hướng sống xanh bền vững, chúng tôi phát triển đô thị sinh thái thông minh với mật độ xây dựng thấp, ưu tiên diện tích lớn để phát triển mảng xanh và tiện ích nhằm mang lại cho cư dân một không gian sống chất lượng, thoải mái và tốt cho sức khỏe, đại diện Novaland nói.

Chuỗi tiện ích hiện đại, hoàn chỉnh đáp ứng nhu cầu an cư của cư dân tại Aqua City.

Thị trường được dự báo sẽ có nhiều biến chuyển trong năm 2020, hướng đến giá trị bền vững. Các nhà đầu tư và khách mua ở có xu hướng chọn những khu đô thị sinh thái thông minh, đô thị vệ tinh có hạ tầng kết nối tốt và đầy đủ tiện ích nhằm giải quyết vấn đề quá tải hạ tầng, kẹt xe, ô nhiễm môi trường... ở những thành phố lớn. Trong bối cảnh dịch bệnh, việc đầu tư vào chất lượng không gian sống xanh, sạch chính là mấu chốt tăng tính cạnh tranh, độ bền vững cho tài sản mà các nhà đầu tư và nhà phát triển bất động sản cần lưu ý.

Hiền Trang