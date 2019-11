Thứ năm, 14/11/2019, 17:00 (GMT+7)

Ticketbox sau 3 tháng sáp nhập vào Tiki

Ticketbox cải tiến hệ thống và công nghệ cũng như mở rộng đối tác sau khi sáp nhập vào hệ sinh thái "all - in - one" của Tiki.

Sau khi "về chung một nhà" với Tiki kể từ thương vụ mua lại vào tháng 8 vừa qua, mới đây Ticketbox đã cập nhật tình trạng hoạt động của đơn vị này trong 3 tháng gần đây. Sự kiện sáp nhập Ticketbox vào Tiki hồi tháng 8/2019. Đầu tư hệ thống và công nghệ Được định vị là một nền tảng bán vé sự kiện, Ticketbox đã liên tục đầu tư mạnh để cải tiến hệ thống và công nghệ trong thời gian vừa qua. Cụ thể, server có thể trụ vững với hơn 100.000 lượt truy cập cùng lúc. Các vấn đề như hệ thống đột ngột giật lag, "sập nguồn"... đều đã giải quyết triệt để. Điều này nhằm mang đến trải nghiệm "săn vé" tốt nhất cho người dùng, đặc biệt với các show và sự kiện hot vào dịp cuối năm, cũng như cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của nền tảng công nghệ từ Ticketbox. Đơn cử với sự kiện "Show của Đen", hệ thống Ticketbox ghi nhận "cháy hàng" 5.000 vé chỉ trong vòng 8 phút, với thời gian cao điểm hơn 20.000 người dùng đồng loạt truy cập hệ thống. Hay mới đây nhất là show "Running Man: Keep On Running" cũng chứng kiến kỷ lục mới với 10.000 vé được bán hết trong một đêm, lượng truy cập cùng lúc chạm đỉnh ở mức 100.000 lượt và vẫn đang tiếp tục tăng mạnh. "Show của Đen" bán hết 5.000 vé trên Ticketbox trong vòng 8 phút. Chia sẻ về tình hình phát triển của Ticketbox, ông Nguyễn Hoàng Việt, Tổng giám đốc Công nghệ Ticketbox cho biết, doanh thu và số lượng sự kiện mở bán trên nền tảng này tăng đều đặn gấp 2 lần mỗi tháng kể từ khi sáp nhập vào Tiki. Trước đó, tại lễ công bố sáp nhập Ticketbox về Tập đoàn Tiki, ông Việt từng chia sẻ về kế hoạch chú trọng đầu tư vào hệ thống dữ liệu lớn (big data) và công nghệ máy học (machine learning) trong hoạt động kinh doanh của đơn vị này. "Việc ứng dụng công nghệ sẽ giúp các đối tác là đơn vị tổ chức sự kiện, nhà sản xuất hiểu rõ hơn về thị hiếu của khán giả, từ đó tạo ra những nội dung phù hợp với chi phí hiệu quả", ông Việt nhấn mạnh. Mở rộng hệ thống đối tác Ngoài việc chú trọng đầu tư xây dựng và hoàn thiện hệ thống, công nghệ, Ticketbox còn mang lại nhiều giá trị cộng thêm cho các đối tác. Nền tảng bán vé Ticketbox mang đến nhiều phương thức thanh toán đa dạng cho khách hàng, từ thẻ ngân hàng, ví điện tử, đến thanh toán tiền mặt khi nhận vé (COD). Đối với phương thức thanh toán COD, đơn vị sẽ chịu trách nhiệm giao vé và thu tiền tận nơi. Đồng thời, đối với một số sự kiện, Ticketbox cũng sẽ cung cấp kèm dịch vụ check-in bằng hình thức quét mã QR tại sự kiện đối với các khách hàng đã mua vé điện tử. Điều này giúp ban tổ chức các chương trình có thể tiết kiệm chi phí vận hành, tiết kiệm thời gian soát vé và hạn chế tối đa tình trạng bán vé "chợ đen". Đây cũng là hình thức thân thiện với môi trường vì giúp giảm lượng vé in từ giấy. Với nền tảng công nghệ ngày càng hoàn thiện, kèm theo các dịch vụ hỗ trợ đối tác tối đa, Ticketbox đang nhận được sự hợp tác từ các nhà tổ chức sự kiện tầm cỡ trong và ngoài nước. Điển hình là sự kiện "lễ trao giải Nghệ sĩ châu Á năm 2019 (AAA)" - năm đầu tiên AAA tổ chức tại nước ngoài và Việt Nam là quốc gia đăng cai. Vé "lễ trao giải Nghệ sĩ châu Á 2019" đang mở bán tại Ticketbox. Chi tiết liên hệ tại đây. Cùng với đó là sự kiện họp mặt fan "Running Man: Keep On Running" lần đầu tiên quy tụ toàn bộ đầy đủ 8 thành viên Running Man Hàn Quốc vào ngày 1/12 sắp tới tại Sala City (Thủ Thiêm, quận 2, TP HCM); hay lễ hội âm nhạc EDM Festival "Yamaha Ravolution Music Festival: RAVO 3 years" với sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ EDM nổi tiếng Don Diablo, Aly và Fila, cùng sự đồng hành của Yamaha Motor Việt Nam. Lộc An Tiki là một trong 10 doanh nghiệp có sức ảnh hưởng lớn nhất đến nền Internet Việt Nam trong một thập kỷ qua (theo Hiệp hội Internet Việt Nam). Trải qua hơn 9 năm phát triển với sự hỗ trợ tài chính từ các nhà đầu tư thiểu số CyberAgent Ventures (Nhật Bản), STIC (Hàn Quốc), VNG (Việt Nam), JD.com (Trung Quốc)... Tiki trở thành sàn thương mại điện tử đa ngành hàng đầu Việt Nam với khả năng giao hàng đến 63 tỉnh thành. Ticketbox hiện là nền tảng phân phối vé và quản lý sự kiện trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam, giúp khán giả mua vé nhanh chóng và tiện lợi. Đây cũng là đối tác tin cậy để các đơn vị tổ chức sự kiện dễ dàng giới thiệu và bán vé sự kiện.