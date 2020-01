Mới đây, Hanoia nhận hai giải thưởng "Best of Lacquerware Art & Craftsmanship" (Tinh hoa và nghệ thuật sơn mài) của Luxuo Asia Awards và "Best Vietnamese Craftsmanship brand" (Thương hiệu Thủ công Việt xuất sắc nhất) của Robb Report Awards.

Đại diện Hanoia tại lễ trao giải Luxuo Asia Awards.

Trong đó, Luxuo Asia Awards là cuộc bình chọn định kỳ hàng năm của tạp chí Luxuo, quy tụ những tên tuổi lớn của 11 ngành công nghiệp gồm xe hơi, du thuyền, thời trang, đồng hồ, whisky, mỹ phẩm, bất động sản, nội thất, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng và nghệ thuật thủ công.

Bình chọn dựa trên các tiêu chí về chất lượng, thiết kế, uy tín, đánh giá bởi các chuyên gia Luxuo từ Singapore, Thái Lan, Việt Nam, cùng đông đảo độc giả. Năm 2019 là lần đầu tiên Hanoia được Luxuo Asia Awards vinh danh trong lĩnh vực nghệ thuật thủ công.

Đại diện Hanoia và ông Michael von Schlippe - đại diện Robb Report tại sự kiện.

Với "Best of the Best 2019 Awards" - giải thưởng bình chọn trực tuyến do Robb Report Việt Nam tổ chức thường niên, Hanoia cũng nhận giải "Thương hiệu thủ công Việt xuất sắc nhất của năm".

Đại diện Hanoia chia sẻ, đây là kết quả của quá trình nỗ lực không ngừng nhằm tạo nên hướng đi mới cho sơn mài Việt, nắm bắt hơi thở đương đại và đưa ra những sản phẩm mới mang tính thẩm mỹ và công năng sử dụng cao. "Dù đứng trong hàng ngũ những thương hiệu uy tín của ngành công nghiệp xa xỉ, Hanoia không định vị mình là ngành hàng xa xỉ, bởi mong muốn đưa sơn mài Việt đến gần hơn với cuộc sống đương đại", vị đại diện nói.

Một bộ sưu tập nội thất sử dụng nghệ thuật sơn mài của Hanoia.

Năm vừa qua cũng đánh dấu sự ra đời của bộ sưu tập nội thất sơn mài đầu tiên của Hanoia vào cuối tháng 11, mang kỳ vọng của thương hiệu Việt trong việc khẳng định vị thế của sơn mài Việt, góp phần vào sự phát triển bền vững của các ngành nghề thủ công truyền thống địa phương.

Thông tin về các sản phẩm của Hanoia có tại website. Tham quan cửa hàng nội thất sơn mài Hanoia tại 61 Tràng Tiền, Hà Nội

Phong Vân