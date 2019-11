Dự án nghỉ dưỡng cao cấp Dolce Lynn Times Quảng Bình do công ty Onsen Fuji làm chủ đầu tư và thương hiệu Dolce trực tiếp quản lý, vận hành.

Theo đại diện công ty Onsen Fuji, doanh nghiệp lựa chọn đơn vị quản lý vận hành dựa trên uy tín của thương hiệu Dolce (Mỹ) trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng quốc tế. Đơn vị kỳ vọng đẳng cấp 6 sao của Dolce sẽ mang đến những trải nghiệm khác biệt cho khách hàng.

Dolce Lynn Times Quảng Bình được xây dựng trên mặt đường Võ Nguyên Giáp, thuộc khu Du lịch dịch vụ xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Dự án sở hữu tầm nhìn hướng ra biển, khu sân golf và thành phố Đồng Hới sôi động thu vào tầm mắt.

Từ khu nghỉ dưỡng, khách hàng dễ dàng di chuyển, tham quan các di tích, danh thắng, các hang động đẹp nổi tiếng như Phong Nha – Kẻ Bàng, Hang Én, Hang Sơn Đoòng...

Dolce Lynn Times Quảng Bình đẳng cấp 6 sao, có nội thất dát vàng.

Dự án có thiết kế 25 tầng theo kiến trúc hiện đại và đẳng cấp, với khu sảnh và bể bơi dát vàng, tích hợp chuỗi tiện ích nội khu đa dạng như bể bơi vô cực, khu vui chơi có thưởng, casino, sky bar, nhà hàng ẩm thực, khu thể thao với phòng tập gym, yoga, spa... giúp gia tăng cảm xúc của khách hàng suốt kỳ nghỉ.

"Khu sảnh và bể bơi của Dolce Lynn Times Quảng Bình được dát vàng, nằm trong chiến lược phát triển thị trường của Dolce, hướng đến nội thất dát vàng đẳng cấp 6 sao", đại diện công ty Onsen Fuji nói.

Đơn vị kỳ vọng, với kiến trúc đẳng cấp, Dolce Lynn Times Quảng Bình sẽ trở thành điểm nghỉ dưỡng phù hợp với mọi khách hàng, đồng thời góp phần thay đổi diện mạo cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Quảng Bình.

Dolce là thương hiệu khách sạn cao cấp nhất của Wyndham Wyndham Hotel Group.

Dolce là thương hiệu khách sạn cao cấp nhất của Wyndham Hotel Group, tập đoàn quản lý và vận hành khách sạn danh tiếng nằm trong top 5 thế giới. Dolce chuyên phục vụ khách hàng hạng business, first class là các doanh nhân, thương gia giàu có, nên số lượng khách sạn được tập đoàn Wyndham gắn thương hiệu Dolce rất hạn chế.

Wyndham Hotel Group có gần 50 năm kinh nghiệm vận hành các khách sạn trên toàn cầu, hiện cung cấp dịch vụ cho hơn 8.000 khách sạn trên 73 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong những năm gần đây, tập đoàn Wyndham lọt top những thương hiệu khách sạn đắt giá nhất thế giới.

Tập đoàn cũng là thương hiệu có bộ tiêu chuẩn cao trong quản lý dịch vụ khách sạn, cũng như khắt khe trong lựa chọn đối tác. Trong đó, dự án phải đáp ứng các tiêu chí như có vị trí tại các điểm du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn trên thế giới; toàn bộ các khách sạn, khu nghỉ dưỡng có chất lượng đồng nhất nhưng vẫn tạo ra nét riêng biệt, đặc trưng của vùng đất sở tại.

Wyndham Hotel Group sở hữu 15 thương hiệu đẳng cấp gồm Dolce, Baymont Inn & Suites, Days Inn, Hawthorn Suites, Howard Johnson’s, Knights Inn, Microtel Inn And Suites, Ramada, Super 8, Travelodge, TRYP by Wyndham, Wingate By Wyndham, Wyndham Hotel & Resort, Wyndham Garden Hotels, Dream Hotels, Wyndham Grand Collection.

Minh Chi