Bà Lê Minh Hương - Giám đốc Trung tâm Tài trợ thương mại VietinBank.

- Hoạt động của Trung tâm Tài trợ thương mại VietinBank có gì đặc biệt?

- Trung tâm Tài trợ thương mại VietinBank có tiền thân là Sở Giao dịch. Trung tâm là đầu mối xử lý tập trung tất cả các giao dịch thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại của toàn hệ thống VietinBank.

Điểm đặc biệt của Trung tâm Tài trợ thương mại VietinBank thể hiện ở chất lượng nhân lực và chất lượng hoạt động. Trung tâm đã xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi nghiệp vụ, giàu kinh nghiệm, đạo đức tốt. Sự năng động và thành thạo đã giúp trung tâm luôn tích cực xử lý các giao dịch thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại một cách chuyên nghiệp, an toàn và kịp thời. Các nhân viên luôn làm việc với tâm thế sẵn sàng, hỗ trợ tối đa khi có yêu cầu để mục tiêu cuối cùng là phục vụ khách hàng tốt nhất.

Bên cạnh đó, trung tâm luôn đảm bảo thời gian hoạt động liên tục 12 tiếng một ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Ngoài việc xử lý tập trung, trôi chảy các giao dịch thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại, trung tâm còn thực hiện chức năng hỗ trợ, tư vấn chi nhánh và khách hàng giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện giao dịch, góp phần thúc đẩy hoạt động thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại ngày một phát triển.

Hội đồng quản trị VietinBank khen thưởng 10 chi nhánh có thành tích xuất sắc trong hoạt động thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại.

- Điều đó giúp gì cho Trung tâm Tài trợ thương mại VietinBank trong quá trình tạo dựng sức mạnh để cạnh tranh trên thị trường?

- Sự kết hợp chất lượng nhân lực và chất lượng hoạt động đã tạo ra những thế mạnh để trung tâm cạnh tranh trên thị trường.

Năm 2015, Trung tâm Tài trợ thương mại đã nghiên cứu và triển khai nhiều sản phẩm mới cho khách hàng như xây dựng sản phẩm Deffered UPAS LC, cải tiến sản phẩm thư tín dụng trả chậm, thanh toán trả ngay (UPAS LC) cho phép trả nợ trước hạn nhằm tăng tính linh hoạt của sản phẩm và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Trung tâm hợp tác với HSBC phát hành bảo lãnh thanh toán cho đại lý phân phối của Coca Cola; hợp tác với BTMU thực hiện cấu trúc Double Confirmation. Ngoài ra, đơn vị còn tham gia với khối khách hàng doanh nghiệp nghiên cứu đề xuất và thiết kế các sản phẩm, giải pháp tài trợ cho Tổng công ty Xăng dầu, đại lý của Hyundai Thành Công; xây dựng gói sản phẩm cho khách hàng Sabeco; chương trình tín dụng theo tài trợ của KEXIM Bank...

- Bà hãy chia sẻ thêm về hoạt động chuyển tiền ngoại tệ?

- Với hoạt động này, Trung tâm Tài trợ thương mại VietinBank đã làm việc với các ngân hàng đại lý để phát triển nhiều sản phẩm chuyển tiền có tiện ích cao cho khách hàng như chuyển tiền đa tệ, thanh toán biên mậu, hợp tác thanh toán chuyển tiền nhanh cho khách hàng theo dịch vụ chuyển tiền châu Á trong ngày. Bằng sự tổng hòa sức mạnh đó, trung tâm đã tạo nên thương hiệu trên cơ sở niềm tin của khách hàng.

- Trung tâm đã đạt được những kết quả khả quan thế nào trong hoạt động kinh doanh?

- Hoạt động thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại VietinBank không chỉ tăng trưởng về khối lượng mà còn đạt hiệu quả cao. Năm 2015, tổng doanh số thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại đạt 42,1 tỷ USD, tăng 10,64%. Số lượng giao dịch tăng hơn 16% so với năm 2014; tổng thu phí dịch vụ thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại (chưa bao gồm bảo lãnh trong nước) đạt 538,44 tỷ đồng, tăng 17,08% so với cùng kỳ năm 2014.

Hoạt động thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại đã góp phần đáng kể để VietinBank củng cố quan hệ với các khách hàng chiến lược và thu hút đối tượng tiềm năng; hỗ trợ tích cực cho việc tăng trưởng dư nợ cho vay, số dư tiền gửi và đẩy mạnh bán chéo các sản phẩm, dịch vụ khác.

Với kết quả kinh doanh thành công và chất lượng hoạt động vượt trội, trung tâm được nhiều tổ chức uy tín vinh danh, trao giải thưởng.

Đại diện Trung tâm Tài trợ thương mại VietinBank nhận Giải thưởng STP Award 2015 từ Standard Chartered Bank.

- Những giải thưởng đó là gì?

- Trung tâm được nhận "Giải thưởng xử lý thông suốt Straight Through Procesing Award năm 2015" từ các ngân hàng: Bank of New York Mellon, Bank of America và Standard Chartered Bank; giải thưởng "Ngân hàng tốt nhất xử lý thông suốt điện MT103" (Best - in - Class MT103 STP năm 2015) từ ngân hàng JPMorgan Chase. Đơn vị còn giành được giải thưởng "Ngân hàng đạt tỷ lệ tăng trưởng cao về tài trợ thương mại năm 2015" do Ngân hàng Wells Fargo trao tặng. Những thành tựu và giải thưởng này đã khẳng định chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại hàng đầu của VietinBank.

(Nguồn: VietinBank)