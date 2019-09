Tập đoàn Tui - Đức sẽ gia nhập thị trường Việt vào tháng 3/2020 với khách sạn Tui Bule Nam Hội An.

Tui Blue Nam Hội An là khách sạn đầu tiên có mặt tại Việt Nam mang thương hiệu của tập đoàn du lịch và lữ hành Đức. Khu quần thể nghỉ dưỡng sẽ xây dựng theo phong cách đặc trưng của thương hiệu và định hướng trở thành một trong những điểm đến cho những chuyến nghỉ dài cho các du khách châu Âu. Dự án này được phát triển để tiếp cận nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng đang ngày một gia tăng từ thị trường khách châu Á.

Tập đoàn Tui hiện sở hữu 6 khách sạn tại châu Á, bao gồm ba quần thể nghỉ dưỡng mang thương hiệu Robinson Clubs tại Maldives và Thái Lan và ba khách sạn mang thương hiệu Riu tại Sri Lanka và Maldives. Tập đoàn dự kiến phát triển 100 khách sạn trong năm 2020.

Khách sạn Tui Blue Nam Hội An bao gồm 318 phòng, tọa lạc bên bãi biển Tam Tiến thuộc khu vực miền Trung Việt Nam. Tận hưởng kỳ nghỉ tại Tui Blue Nam Hội An, du khách có thể kết hợp ghé thăm Hội An - thành phố cổ được bảo tồn nguyên vẹn, nổi tiếng với vẻ đẹp của kiến trúc từ nhiều nền văn hóa khác nhau và được công nhận là di sản văn hóa thế giới bởi UNESCO.

Khách sạn Tui Blue Nam Hội An bao gồm 318 phòng, tọa lạc bên bãi biển Tam Tiến thơ mộng thuộc khu vực miền Trung Việt Nam. Ảnh: Tui Group

Ông Artur Gerber, Giám đốc điều hành của thương hiệu Tui Blue cho rằng Việt Nam là điểm đến dành cho các du khách yêu thích tìm hiểu văn hóa, và có nhiều điều kiện thuận lợi để họ kết hợp kỳ nghỉ với những trải nghiệm đặc trưng mỗi vùng miền. Với chiếc lược hướng tới phục vụ sở thích các thành viên trong gia đình của khách hàng, vị giám đốc chia sẻ: "Từ năm 2020, chúng tôi định vị thương hiệu Tui Blue thành Tui Blue dành cho tất cả mọi người".

Giám đốc điều hành tập đoàn khách sạn Tui - Thomas Pietzka cho hay đang hợp tác đầu tư dự án Tui Blue Nam Hội An với tập đoàn nhiều năm phát triển du lịch, khách sạn - TMG. "Chúng tôi đánh giá cao tầm quan trọng của việc hợp tác liên doanh với các đối tác chiến lược trên mỗi vùng miền khác nhau", ông Thomas Pietzka nói.

Theo ông Sebastian Ebel, Giám đốc phụ trách mảng khách sạn và nghỉ dưỡng - thành viên Hội đồng quản trị tập đoàn Tui Group, nhận thấy cơ hội tiềm năng cho Tui Blue tại châu Á và tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch phát triển cho thương hiệu này. "Các điểm đến tại Đông Nam Á tạo điều kiện cho chúng tôi có thể vận hành chuỗi khách sạn của mình suốt các mùa trong năm và cơ hội tiếp cận các nhóm khách hàng mục tiêu mới", ông nói.

Khách sạn đầu tiên trong hệ thống Tui Blue mở cửa vào mùa hè năm 2016, thương hiệu này đã không ngừng phát triển và đạt được chỉ số đo lường sự hài lòng từ khách hàng. Tui Blue hướng đến khách hàng yêu thích sự hiện đại và những trải nghiệm có tính phong cách. Thương hiệu tập trung đáp ứng nhu cầu và sở thích của mỗi cá nhân và gia đình, những du khách yêu thích khám phá văn hóa và trải nghiệm đặc trưng của mỗi địa phương.

Điểm khác biệt của Tui Blue là áp dụng công nghệ vào trải nghiệm như Blue app - trợ lý số và Blue Guides - đại sứ thân thiện, luôn có mặt cung cấp các thông tin và bí kíp suốt kỳ nghỉ của khách hàng.

Tui là tập đoàn du lịch lữ hành khách sạn hoạt động trên 180 quốc gia, có trụ sở tại Cộng hòa liên bang Đức. Cổ phiếu của tập đoàn Tui được niêm yết trên sàn FTSE 100, sàn chứng khoán của London và trong thị trường mở của Đức. Năm 2018, tập đoàn Tui ghi nhận doanh thu là 19,2 tỷ euro và lợi nhuận trước thuế là 1,177 tỷ euro.

Tập đoàn tuyển dụng khoảng 70.000 nhân sự tại trên 100 quốc gia, cung cấp dịch vụ đa dạng cho 27 triệu khách hàng, trong đó 21 triệu khách là các công ty đến từ châu Âu. Doanh nghiệp có trên 330 khách sạn và khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Riu và Robinson, 17 du thuyền với nhiều thương hiệu khác nhau (MS EuropaMein Schiff và Marella Cruises). Tui sở hữu các thương hiệu lữ hành nổi tiếng với 1.600 công ty du lịch tại châu Âu và 5 hãng hàng không tại châu Âu với 150 phi cơ khai thác các chặng bay vừa và dài.

Thành lập vào năm 1994, TMG là một trong những tập đoàn du lịch lữ hành và khách sạn hàng đầu châu Á. Qua 25 năm phát triển, TMG phát triển từ công ty vận hành tour nhỏ trở thành tập đoàn du lịch và khách sạn tư nhân lớn tại Việt Nam với bốn mảng dịch vụ chính: khách sạn, du thuyền (sở hữu và điều hành các chuỗi Victoria Hotels & Resorts, ÊMM Hotels & Resorts, Victoria Mekong Cruises, Emeraude Cruises, L’Azalée Cruises, và chuỗi nhà hàng Spice Viet), đại lý du lịch trực tuyến (iVIVU.com), quản lý điểm đến (cung cấp các dịch vụ tour du lịch thông qua PEAK Vietnam) và Hàng không (Hai Au Aviation). Mỗi năm, tập đoàn đón trên 200.000 lượt khách nghỉ tại khách sạn, thực hiện hơn một triệu lượt giao dịch trên nền tảng iVIVU và thu hút gần 600.000 du khách quốc tế đến với Đông Nam Á.

Hồng Dung