Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố khẩn trương báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/6 về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng đối với xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị tại dự án 8B Lê Trực (quận Ba Đình, Hà Nội).

Thủ tướng cũng yêu cầu Hà Nội có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các hành vi ngăn cản, gây khó khăn của các bên tham gia, bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng.

Sau hơn 7 tháng bị phát hiện sai phạm trong xây dựng, chủ đầu tư dự án 8B Lê Trực vẫn chưa hoàn thành việc phá dỡ phần diện tích sai phạm

Trước đó, tại Thông báo kết luận của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng dự án 8B Lê Trực nêu rõ, hành vi vi phạm các quy định về quản lý quy hoạch kiến trúc đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng đô thị tại dự án trên là “vi phạm pháp luật nghiêm trọng”.

“Chủ đầu tư đã bất chấp pháp luật, không thực hiện đúng các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc theo giấy phép xây dựng, đồng thời không thực hiện các yêu cầu của các cơ quan quản lý trật tự xây dựng đô thị”, thông báo kết luận nêu rõ.

Ở thời điểm đó, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các sai phạm của chủ đầu tư dự án, các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Dự án 8B Lê Trực do Công ty cổ phần may Lê Trực làm chủ đầu tư. Công trình xây dựng dự án này bị phát hiện hàng loạt sai phạm so với giấy phép xây dựng từ cuối tháng 9/2015. Cụ thể từ tầng 8 (phía đường Trần Phú kéo dài) phải có khoảng lùi khối cao tầng 3,36m so với khối đế, song chủ đầu tư đã xây thẳng đến mái.

Công trình cao đến đỉnh tum thang là 53m nếu làm đúng giấy phép nhưng chủ đầu tư đã tự ý tăng chiều cao các tầng, xây thêm tầng 19, tổng chiều cao khoảng 69m (vượt 16m, tương đương 5 tầng). Diện tích sàn theo giấy phép xây dựng là gần 30.000m2, tuy nhiên chủ đầu tư đã xây dựng khoảng 36.000m2.

Ngày 21/11/2015, Công ty cổ phần may Lê Trực bắt đầu phá dỡ phần vi phạm theo yêu cầu của thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, tốc độ phá dỡ "tự nguyện" của chủ đầu tư diễn ra quá chậm, buộc thành phố quyết định cưỡng chế phá dỡ vào đầu tháng 1/2016.

7 tháng sau khi bị phát hiện sai phạm, công việc phá dỡ phần diện tích xây dựng sai phạm tại dự án 8B Lê Trực hiện vẫn chưa hoàn thành do phía chủ đầu tư dự án có thái độ bất hợp tác, gây khó khăn với cơ quan chức năng trong quá trình phá dỡ.

Hồi cuối tháng 3/2016, Hà Nội cũng đã kỷ luật hàng loạt cán bộ vì để xảy ra sai phạm nghiêm trọng trong quản lý xây dựng, đô thị tại dự án này.

