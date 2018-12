Từ đầu năm đến hết 31/5/2016, Hà Nội thu hút thêm 1,6 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới, tăng 3 lần so với cùng kỳ, gấp 1,5 lần so với năm 2015. Số dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tang 3 lần so với cùng kỳ năm trước (68 dự án) với số vốn tăng gần 2,5 lần, tương đương 70.421 tỷ đồng. Số vốn của doanh nghiệp dân doanh đăng ký mới tăng 59% so với cùng kỳ năm trước, đạt 74.630 tỷ đồng. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 9.367, tăng 23%.