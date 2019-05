Cơ quan quản lý năng lượng chịu trách nhiệm toàn diện về đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế, xã hội.

Phó thủ tướng: 'GDP bình quân 2.000 USD thì chưa thể mua điện giá cao'

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương tăng cường chủ động trong theo dõi cung ứng điện, chịu trách nhiệm toàn diện về đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu sinh hoạt người dân. "Bộ Công Thương tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện những năm tới", văn bản kết luận ý kiến của Thủ tướng nêu.

Bộ này cũng cần tăng tính minh bạch trong quản lý quy hoạch trong phạm vi thẩm quyền, sớm triển khai các bước lập quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 2021-2030, tầm nhìn tới 2050.

Trước đó, tại cuộc họp tổng kết ngành Công Thương giữa tháng 1, Thủ tướng cũng nhắc Bộ Công Thương việc không được để thiếu điện phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân. "Thời đại nào rồi mà còn để mất điện. Anh nào cắt điện, cách chức anh đó luôn", ông nhấn mạnh.

Cũng tại kết luận của Thủ tướng làm việc tới tỉnh Bạc Liêu, Thủ tướng phê bình Bộ Công Thương khi chậm triển khai nhiệm vụ lãnh đạo Chính phủ giao tháng 8/2018 về xem xét kiến nghị bổ sung dự án Nhà máy điện khí LNG Bạc Liêu vào quy hoạch điện VII điều chỉnh.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, nhu cầu điện năm 2019 tăng hơn 10% so với 2018, điện sản xuất và mua năm 2019 khoảng 232,5 tỷ kWh. Cơ quan này cho biết sẽ đảm bảo tiến độ các dự án nguồn điện được giao tại Quy hoạch điện VII điều chỉnh, nhất là các dự án nhiệt điện tại miền Nam. Để đảm bảo nguồn năng lượng sơ cấp cho phát điện, ngành điện sẽ khai thác tối ưu các nguồn năng lượng, đặc biệt là nguồn thủy điện, nguồn nhiên liệu khí, nguồn than trong nước và nhập khẩu than; đưa các nhà máy điện mới vào khai thác đúng tiến độ và ổn định.

Ông cũng đồng ý về nguyên tắc cho phép bổ sung dự án này vào quy hoạch phát triển điện quốc gia, và yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương tiến hành các thủ tục theo quy định, trong đó xét kỹ tính khả thi, hiệu quả dự án, cũng như giá điện, đấu nối vào hệ thống điện và bảo vệ môi trường biển, an ninh - quốc phòng.

Bộ Kế hoạch & Đầu tư được yêu cầu hướng dẫn các thủ tục cần thiết để xem xét chủ trương đầu tư theo đúng quy định pháp luật. Sau khi dự án được cấp có thẩm quyền cho phép bổ sung quy hoạch, tỉnh Bạc Liêu và Bộ Kế hoạch & Đầu tư có trách nhiệm thẩm tra năng lực tài chính của chủ đầu tư.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành phối hợp với tỉnh Bạc Liêu nghiên cứu đẩy mạnh phát triển các dự án năng lượng (điện khí, điện gió, điện mặt trời) và có cơ chế, chính sách phát triển các dự án năng lượng tái tạo, điện khí LNG hoạt động phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương và khả năng hấp thụ, phát triển của hệ thống điện. "Các dự án này phải đảm bảo môi trường, cân nhắc đến tác động về giá điện", Thủ tướng lưu ý.

