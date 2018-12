Công ty Nhà nước chi quá tay hàng tỷ đồng sắm xe sang / Mỗi ngày có 2 xe công được sắm mới

Sáng 30/8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8. Tại phiên họp này, Chính phủ sẽ nghe báo cáo chuyên đề do Bộ Tài chính trình về “Tình hình và giải pháp quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài sản công”, trong đó có các tài sản như công sở, xe công.

“Nhiều người dân nói chúng ta sử dụng còn lãng phí. Vậy giải pháp nào để quản lý tài sản công tốt nhất? Thế hiện nay các công sở sử dụng kém hiệu quả trên cả nước này thì cần biện pháp nào?”, Thủ tướng nêu vấn đề và mong muốn các đại biểu góp ý, đưa ra các giải pháp mạnh mẽ, mang tính cách mạng để “người dân thấy rằng Chính phủ sử dụng tài sản công hiệu quả nhất, vì đây là mồ hôi công sức của nhân dân”.

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng góp ý, đưa ra giải pháp "mang tính cách mạng" để quản lý chặt tài sản công. Ảnh:VGP

Theo báo cáo về sử dụng tài sản Nhà nước của Chính phủ, năm 2015 tổng số xe công tăng thêm là 1.233 chiếc, gồm mua mới và điều chuyển giữa các đơn vị. Nếu tính bình quân, mỗi ngày có gần 2 chiếc xe công được mua mới.

Còn báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2015 được Kiểm toán Nhà nước công bố ngày 26/8 cho thấy, một số tập đoàn, tổng công ty sử dụng tài sản sau đầu tư không hiệu quả gây lãng phí vốn, thua lỗ; mua sắm, thanh lý tài sản không đúng quy định. Dù chỉ được mua xe tối đa một tỷ đồng nhưng có doanh nghiệp vẫn bỏ gần 2,3 tỷ đồng để mua ôtô hạng sang....

Điểm lại một số điểm của tình hình kinh tế-xã hội sau khi đã đi qua hai phần ba chặng đường của năm 2016, Thủ tướng cho rằng, trong tháng 8, tình hình môi trường đầu tư kinh doanh đã có cải thiện, nhiều dịch vụ y tế tăng giá nhưng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 2,58% so với tháng 12/2015 và tăng 2,57% so với cùng kỳ.

Tính chung CPI bình quân 8 tháng tăng 1,91% so với bình quân cùng kỳ. Lạm phát cơ bản (đã loại trừ biến động giá của nhóm lương thực, thực phẩm...) tháng 8 tăng 1,83% so với cùng kỳ, bình quân 8 tháng tăng 1,81% so với cùng kỳ.

Nhấn mạnh tinh thần “lời nói đi đôi với việc làm”, Thủ tướng một lần nữa nhắc lại tinh thần “không vì phát triển kinh tế mà bỏ qua môi trường” và sẽ sớm ban hành chỉ thị để hiện thực hoá tinh thần chỉ đạo này.

Về tình hình kinh tế-xã hội, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng rà soát, kiểm điểm lại nghiêm túc việc triển khai các biện pháp phát triển, khắc phục bất cập, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu về tăng trưởng GDP 6,7%, lạm phát dưới 5%... như mục tiêu Quốc hội giao.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2016 dự kiến diễn ra trong 2 ngày rưỡi, từ 30/8 đến sáng 1/9, trong đó dành một ngày rưỡi để bàn về xây dựng thể chế và một ngày bàn về kinh tế-xã hội tháng 8 và 8 tháng 2016.

Nguyễn Hoài