Quá trình tái cơ cấu của VNPT bắt đầu từ đầu năm 2014, đến nay đã hoàn tất sau 3 giai đoạn. Trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng doanh thu tập đoàn đạt 61.350 tỷ đồng, lợi nhuận xấp xỉ 2.200 tỷ đồng - tăng 23,5% so với cùng kỳ 2015. Thuê bao di động phát triển mới đạt hơn 6,4 triệu, tăng 47,5% so cùng kỳ. Tổng số thuê bao Internet đạt 250.000, tăng hơn 60% so với cùng kỳ. 5 năm tới, VNPT đặt mục tiêu tổng lợi nhuận đạt 24.174 tỷ đồng, tăng 2 lần so với giai đoạn 2011-2015. Tổng nộp ngân sách dự kiến đạt 21.120 tỷ đồng.