Ngoài xuất khẩu, dệt may cần chú trọng thị trường gần 100 triệu dân trong nước, nhất là khi tầng lớp trung lưu sẽ đạt 50% trước năm 2030.

Tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) chiều 13/12, ông Trương Văn Cẩm - Phó chủ tịch Vitas cho biết, kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt 39 tỷ USD năm 2019, tăng hơn 7,5% so với 2018. Trong khi đó nhập khẩu gần 22,6 tỷ USD, giúp ngành này xuất siêu gần 17 tỷ USD năm nay. Ông Cẩm dự báo năm 2020 dệt may sẽ xuất khẩu 42 tỷ USD và sẽ tăng lên 65 tỷ USD vào 2025.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP

Trong bối cảnh thương chiến Mỹ - Trung leo thang, theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tỷ trọng xuất khẩu của dệt may đã góp phần quan trọng vào 500 tỷ USD kim ngạch thương mại hai chiều cả nước.

Tuy nhiên, cùng với xuất khẩu, ngành cần chú trọng đúng mức hơn tới thị trường gần 100 triệu dân nước nhà, khi tầng lớp trung lưu dự báo sẽ đạt 50% trước năm 2030. Vì thế ngành này phải chuyển mạnh từ gia công sang hình thức giá trị gia tăng cao.

Thủ tướng nêu mục tiêu cho ngành là đến năm 2030 xuất khẩu đạt 110 tỷ USD. Ông đề nghị đến năm 2030, có ít nhất 30 thương hiệu của ngành gia nhập thương hiệu dệt may thế giới. Dệt may Việt Nam phải duy trì top đầu thế giới về sản lượng, chất lượng, doanh số và lao động.

Anh Minh