IMF: Việt Nam nên để tư nhân tham gia ngân hàng nhiều hơn

Thông điệp trên được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo các Ngân hàng châu Á lần thứ 17 (The Asian Banker Summit 2016) do Ngân hàng Nhà nước và The Asian Banker đồng tổ chức sáng 11/5.

Thống đốc Lê Minh Hưng khẳng định tái cấu trúc ngân hàng là việc phải tiến hành thường xuyên. Ảnh: Gia Phong.

Ông Lê Minh Hưng cho biết, ngành ngân hàng Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hội nhập với hệ thống tài chính khu vực và thế giới, không ngừng nâng cao năng lực, áp dụng chuẩn mực quốc tế, đảm bảo môi trường cạnh tranh bình đẳng, thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài. "Trong giai đoạn cải cách mạnh mẽ sắp tới, tôi mong muốn các nhà đầu tư nước ngoài tham gia tích cực hơn nữa vào quá trình tái cơ cấu cùng các ngân hàng trong nước. Tôi tin tưởng rằng giai đoạn này sẽ mang lại nhiều cơ hội lớn hơn nữa cho tất cả chúng ta", vị Thống đốc nói.

Có mặt tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư và sẽ đồng hành cùng họ tháo gỡ khó khăn vướng mắc để hướng tới thành công. "Thành công của các bạn cũng là thành công của Việt Nam. Việt Nam sẵn sàng hợp tác vì cộng đồng châu Á vững mạnh, ổn định và thịnh vượng", ông nói.

Đây là lần thứ 2 Việt Nam đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo các Ngân hàng châu Á - một sự kiện lớn và uy tín hàng đầu của ngành. Hội nghị có sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu là lãnh đạo cấp cao của các tổ chức tài chính, ngân hàng thương mại đến từ hơn 30 quốc gia khu vực châu Á và các nước có nền kinh tế phát triển.

Hội nghị 2016 có 6 hội thảo chuyên đề phản ánh sự đa dạng của ngành tài chính năng động như: Hội thảo về những thách thức trong quản lý ngân hàng và các nhà quản lý ngân hàng; Giao dịch Ngân hàng Quốc tế; Hội nghị của các nhà hoạch định về công nghệ ngân hàng; Hội thảo Thách thức Chuỗi Cung cấp; Cơ sở hạ tầng các Thị trường Tài chính; Trường đào tạo các nhà lãnh đạo về công nghệ.

Thanh Thanh Lan