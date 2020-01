Giá thịt heo nhập khẩu từ Ba Lan, Pháp, Đức, Mỹ... về Việt Nam chưa tính thuế phí dao động 25.000 - 26.000 đồng một kg.

Số liệu của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho thấy, 11 tháng năm 2019, nhập khẩu thịt heo đạt hơn 111.000 tấn với kim ngạch 124 triệu USD, tăng 108% về lượng so với cùng kỳ năm 2018. Riêng tháng 11/2019, lượng thịt heo nhập khẩu đạt hơn 15.000 tấn với kim ngạch 15,9 triệu USD, tăng 164% về lượng và 113% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2018.

Loại thịt được doanh nghiệp "chuộng" nhập khẩu là thịt cắt miếng, chân giò, móng giò, xương... từ các nước có ngành chăn nuôi lớn, có quan hệ thương mại với Việt Nam như Ba Lan, Đức, Pháp, Mỹ, Hà Lan.

Với giá nhập bình quân 1.117 USD một tấn, tương đương xấp xỉ 26.000 đồng một kg. Cộng các loại thuế, phí, mỗi kg thịt heo nhập khẩu bán ra thị trường khoảng 33.000 - 35.000 đồng. Cục Xuất nhập khẩu cho biết, giá thịt nhập khẩu tăng nhẹ trong hơn một tháng cuối năm 2019.

Hiện có 1.641 doanh nghiệp nước ngoài được phép xuất khẩu thịt heo và các sản phẩm từ thịt heo vào Việt Nam. Khoảng 140 doanh nghiệp Việt Nam đang thực hiện nhập khẩu thịt heo từ các nước, các doanh nghiệp này.

Tính toán của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, do ảnh hưởng dịch tả lợn châu Phi, thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán 2019, thị trường trong nước thiếu khoảng 200.000 tấn thịt heo. Để đủ nguồn cung, nhà chức trách sẽ nhập thêm khoảng 100.000 tấn từ nay tới hết quý I/2020.

Sau thời gian dài đứng ở mức cao, một tuần trở lại đây giá heo hơi có dấu hiệu giảm nhiệt, về dưới 90.000 đồng một kg.

Trước đó, các siêu thị đã đồng loạt giảm 10.000 - 20.000 đồng một kg thịt heo so với tháng trước. Trong đó, hệ thống Big C và GO! đã bắt đầu bán hàng bằng giá vốn. Cụ thể, giá thịt đùi heo còn 131.000 đồng một kg, giảm 14.000 đồng so với tuần trước đó. Sườn non heo, thịt ba rọi, nạc dăm cũng lần lượt giảm 10.000 - 15.000 đồng một kg xuống 180.000 đồng, 170.000 đồng, 165.000 đồng.

Tại hệ thống Sài Gòn Co.op, giá đang "mềm" nhất so với các hệ thống khác ở TP HCM. Cụ thể, ba rọi heo ở mức 167.000 đồng một kg, cốt lết 119.000 đồng một kg, chân giò 114.000 đồng một kg, nạc đùi, nạc dăm ở mức 140.000 đồng.

Anh Minh