Các căn hộ thuộc dự án The Marq có thiết kế trần cao 3,2m. Riêng căn 4 phòng ngủ có chiều cao trần phòng khách và phòng ăn đến 6,9m.

Theo đại diện Hongkong Land, được xem là "bức tường thứ 5", trần nhà trở thành điểm nhấn quan trọng cho không gian sống, giúp tạo ra sự khác biệt trong một căn phòng dù thường là nơi cuối cùng mà chúng ta nhìn đến. Giới siêu giàu trên thế giới có xu hướng lựa chọn các không gian sống sở hữu trần cao hơn chuẩn thông thường, bên cạnh các tiêu chí phổ biến về vị trí và tiện ích cao cấp.

"Sở hữu một không gian sống với trần nhà cao cũng giống như một cảm xúc đặc biệt. Đó không chỉ là tầm nhìn đắt giá, nơi cư dân có thể chiêm ngưỡng cảnh quan ngoạn mục của thành phố, mà còn là không gian lý tưởng cho những kiệt tác nghệ thuật", đại diện nhà phát triển bất động sản quốc tế chia sẻ.

Thiết kế không gian phòng khách căn hộ 4 phòng ngủ tại The Marq với chiều cao trần nhà tới 6.9m cùng tầm nhìn về hướng trung tâm thành phố.

Thay vì chuẩn trần cao 2,4-2,7m phổ biến hiện nay, đơn vị này cùng với An Khang đã áp dụng thiết kế trần cao vào các căn hộ tại dự án The Marq, nhắm đến những khách hàng muốn tìm kiếm trải nghiệm sống khác biệt. Theo đó, các căn hộ bên trong dự án có thiết kế trần cao 3,2m. Riêng các căn 4 phòng ngủ với tầm nhìn hướng về trung tâm thành phố sở hữu trần phòng khách và phòng ăn cao tới 6,9m.

Trong không gian The Marq, trần cao cũng đồng nghĩa với cửa sổ rộng rãi hơn, nhiều ánh sáng tự nhiên hơn, mang đến cảm giác về một không gian thoáng đạt và rộng mở. Trần cao còn có tác dụng thông gió, giúp không gian sống trở nên thoáng đãng đồng thời tiết kiệm năng lượng, đặc biệt là trong điều kiện khí hậu nóng ẩm hiện nay.

Một nghiên cứu do Joan Meyers-Levy, Giáo sư chuyên ngành Marketing tại Đại học Minnesota cho thấy, những không gian có trần nhà cao giúp kích thích não bộ và khuyến khích tư duy sáng tạo, mang đến cảm giác tự do và hạnh phúc, đồng thời tạo ra một sự thay đổi tích cực trong tâm trí và nhận thức.

Thiết kế không gian phòng ngủ với trần cao 3,2m bên trong căn hộ The Marq.

Bên cạnh các lợi thế kể trên, kiểu thiết kế trần cao tại The Marq còn tăng tính linh hoạt trong việc trang trí không gian sống. Chủ nhân có thể đặt những bức tranh khổ lớn trên tường để tạo điểm nhấn, treo chiếc đèn thả tăng nét mềm mại truyền thống hay trang trí chiếc đèn chùm cổ điển. Trần cao còn tăng thêm giá trị bán lại cho không gian sống bởi chiều cao trần nhà không thể thay đổi, trong khi nhà bếp, phòng tắm, phụ kiện hoặc thảm trải sàn đều có thể thay đổi và nâng cấp trong tương lai.

"The Marq mang đến sự thoáng đạt hiếm có để chủ nhân căn hộ cảm nhận vẻ đẹp tinh tế của kiến trúc, thiết kế cũng như của phố xá đang hiện lên lung linh qua khung cửa sổ, giữa trung tâm một thành phố năng động gần như không ngủ", đại diện Hongkong Land chia sẻ.

The Marq là dự án căn hộ hạng sang sở hữu vị trí đắc địa tại lõi trung tâm quận 1, TP HCM. Dự án bao gồm 515 căn hộ có diện tích đa dạng từ một đến 4 phòng ngủ, với tầm nhìn bao quanh thành phố. Sản phẩm do Hongkong Land và An Khang hợp tác phát triển và phân phối bởi G9, Đông Tây Investment, Rever, Savills và CBRE.

