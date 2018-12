Thiết kế thân thiện với môi trường từ ngoài vào trong là một trong những yếu tố hút khách mua của The Signature. Trong đó, 20% chủ nhân tương lai của dự án là người nước ngoài. Chủ đầu tư cho biết, đợt mở bán tiếp theo của The Signature - khối nhà trực diện sông và công viên Sakura Park sẽ diễn ra vào 31/3. Đây cũng là đợt mở bán căn hộ Phú Mỹ Hưng Midtown cuối cùng trong năm 2018. The Signature dự kiến giao cho khách vào quý III/2020.