Chỉ số chứng khoán tăng cao đã phần nào gây áp lực cho giá vàng. Mỗi ounce giao ngay chốt phiên New York 22/11 giảm khoảng hai USD, xuống 1.212 USD. Bước sang giao dịch tại châu Á sáng nay, thị trường vàng lại quay đầu tăng nhẹ, do đồng USD có dấu hiệu chững lại. Lúc 6h15, giờ Hà Nội, mỗi ounce lên 1.213 USD, nhích khoảng một USD so với mở cửa.

Quy đổi tiền Việt, mỗi lượng vàng thế giới khoảng 33,05 triệu đồng. Với mức giá mở cửa hôm nay chỉ quanh 35,77 - 35,85 triệu, vàng trong nước tiếp tục cao hơn thế giới khoảng 2,7-2,8 triệu đồng.

Chênh lệch giữa vàng nội và ngoại vẫn ở mức cao.

Giá vàng quốc tế những tuần qua chịu sức ép lớn bởi sức mạnh của đồng đôla Mỹ, do nhận được sự hỗ trợ bởi các dữ liệu cho thấy sự cải thiện trong nền kinh tế nước này. Những chỉ số kinh tế khả quan có thể là cơ sở cho việc tăng lãi suất vào cuối năm nay.

Tính riêng tuần vừa qua, giá vàng giao ngay đã giảm hơn 1% và mất trên 130 USD từ sau ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Đây cũng là sự kiện chính ảnh hưởng lớn đến xu hướng đi lên của đồng bạc xanh.

Tuy nhiên, hiện vàng vẫn đang được hưởng lợi khi sự kỳ vọng nhu cầu vàng vật chất tại Ấn Độ, Trung Quốc tăng cao do những nước này bước vào mùa mua sắm cuối năm.

Những ngày tới thị trường sẽ ít biến động khi Mỹ đang bước vào ngày nghỉ của lễ Tạ ơn diễn ra vào thứ Năm. Trong khi đó, phiên cuối tuần thường không có nhiều sóng và khá tĩnh lặng.

Về phân tích kỹ thuật, giá vàng giao tương lai đóng ở mức tương đối cao nên trong ngắn hạn kim loại quý này vẫn có lợi thế. Mức kháng cự vững chắc là 1.233 USD và hỗ trợ lâu dài là 1.201 USD.

Hoài Thu