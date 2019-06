Những tháng đầu năm, lượng giao dịch nhà ở tại Sài Gòn giảm gần 50%, mạch giảm chưa có dấu hiệu dừng lại.

Savills Việt Nam vừa công bố chỉ số nhà ở tại TP HCM với tổng lượng giao dịch quý I giảm 37% theo quý và giảm 49% theo năm. Tỷ lệ hấp thụ của thị trường nhà ở TP HCM cũng giảm 8 điểm phần trăm theo quý. Tất cả các phân khúc nhà ở từ bình dân đến trung cấp và cao cấp đều ghi nhận lượng giao dịch đi xuống.

Trước đó, hồi cuối năm 2018, dữ liệu thị trường của đơn vị này cũng báo cáo trong các tháng 10, 11 và 12 thanh khoản căn hộ cũng bước vào chu kỳ giảm tốc sâu. Toàn thành phố có 11.000 căn nhà chung cư đã giao dịch thành công, giảm tới 27% trong vòng 12 tháng qua.

Thị trường căn hộ TP HCM từ trục xa lộ Hà Nội. Ảnh: Trần Quỳnh

Savills giải thích sự sụt giảm lượng giao dịch căn hộ là do nguồn cung sản phẩm trên địa bàn thành phố lao dốc. Từ quý cuối năm 2018, rổ hảng nhà ở giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý đầu năm, nguồn cung sơ cấp chào bán lần đầu toàn thị trường (cộng dồn rổ hàng cũ lẫn mới) đạt hơn 12.000 căn hộ, lần lượt giảm 34-57% theo quý và theo năm.

Cột mốc đánh dấu tình trạng giảm tốc mạnh mẽ nhất của thị trường nhà ở TP HCM bắt đầu từ quý II/2018. Thời điểm này, Sài Gòn tiêu thụ chưa tới 7.000 căn hộ, giảm mạnh do ảnh hưởng vụ cháy chung cư Carina, theo báo cáo của CBRE Việt Nam. Lượng căn hộ chào bán mới tại đô thị trên 10 triệu dân này giảm 36% so với cùng kỳ. Sức hấp thụ của thị trường giảm 25% so với quý I/2018 và giảm 29% so với cùng kỳ năm trước.

Sang quý III/2018, mạch giảm tốc của thị trường căn hộ TP HCM tiếp tục nối dài theo dữ liệu của CBRE. Lượng căn hộ chào bán mới tại TP HCM đạt 6.711 căn hộ. Nguồn cung mới giảm 14% so với cùng kỳ năm trước, đa phần đều là các dự án có quy mô rất nhỏ. Số lượng căn bán được trong quý vừa qua cũng sụt giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Kể từ quý IV/2018 đến nay, đà giảm tốc của thị trường nhà ở chưa có dấu hiệu dừng lại.

Vũ Lê