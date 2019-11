Là một trong những trung tâm kinh tế đầu tàu vùng Tây Bắc, giữ vị trí cầu nối giao thương với Trung Quốc qua các cửa khẩu trọng điểm, Lào Cai sở hữu nhiều ưu thế trong phát triển thương mại, du lịch dịch vụ. Kinh tế tăng trưởng ổn định, giàu tiềm năng du lịch cùng hạ tầng giao thông, đô thị đầu tư đồng bộ là những yếu tố giúp "thành phố ngàn mây" thu hút vốn đầu tư.

Hàng loạt dự án giao thông lớn đã và đang chuẩn bị triển khai như: cao tốc Nội Bài - Lào Cai; cao tốc 279, 4E; tỉnh lộ 156; cao tốc Lào Cai Sapa. Ngoài ra, theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn 2020-2030 sẽ đưa vào vận hành cảng hàng không Sa Pa với công suất 2,5-3 triệu khách một năm, tổng vốn đầu tư hơn 5.900 tỷ đồng.

Giai đoạn một dự án The Manor Lào Cai đã đón hàng trăm cư dân về sinh sống.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch diễn ra ngày 20/7, lãnh đạo tỉnh Lào Cai và nhiều tập đoàn đã ký thỏa thuận đầu tư với tổng vốn cam kết lên đến 5,3 tỷ USD. Trong đó, Tập đoàn Bitexco dự kiến sẽ đầu tư trên 1,5 tỷ USD vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ, năng lượng, hạ tầng, y tế và giáo dục vào thành phố Lào Cai và huyện Sa Pa.

Theo chuyên gia, sự góp mặt của các chủ đầu tư uy tín như Bitexco Group, Sun Group đã khuấy động thị trường bất động sản Lào Cai, khiến cho thị trường này trở nên hấp dẫn với đa dạng loại hình sản phẩm.

Lào Cai sắp có chung cư cao cấp

Triển khai xây dựng khu đô thị sinh thái đẳng cấp The Manor Lào Cai từ năm 2017, Bitexco Group hướng tới cung cấp sản phẩm bất động sản cao cấp tại thành phố Lào Cai. "Chỉ trong vòng 2 năm, dự án đã nhanh chóng trở thành chốn an cư hiện đại cho cộng đồng cư dân nơi đây. Để xứng đáng là khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên tại Lào Cai, chúng tôi sẽ tiếp tục dành tâm huyết phát triển các sản phẩm bất động sản cao cấp, trong đó có The Manor Tower Lào Cai ra mắt đầu năm 2020", đại diện chủ đầu tư Bitexco nói.

Phối cảnh công trình thương mại hỗn hợp The Manor Tower Lào Cai.

Sau khi hoàn thành giai đoạn một gồm 437 căn biệt thự, liền kề và nhà phố thương mại, khu công viên, quảng trường, đài phun nước và tòa nhà dịch vụ The Manor Palace, dự án đón hàng trăm cư dân về sinh sống và kinh doanh.

Tháng 7/2017, chủ đầu tư tiếp tục khởi công giai đoạn 2 dự án với công trình thương mại hỗn hợp The Manor Tower Lào Cai trên diện tích rộng hơn 15.000m2. Đây là khu căn hộ chung cư cao cấp hàng đầu tại Lào Cai với đa dạng loại hình căn hộ phù hợp các nhu cầu khác nhau của khách hàng về diện tích và không gian sinh hoạt như căn hộ duplex, căn một phòng ngủ, căn hai phòng ngủ và ba phòng ngủ.

The Manor Tower Lào Cai có nhiều căn hộ với đa dạng diện tích.

Lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang độc đáo của núi rừng Tây Bắc, các kiến trúc sư dự án đã xây dựng nên hình tượng biểu trưng của The Manor Tower Lào Cai với từng bậc vươn cao. "Từ góc nhìn trên cao, The Manor Tower Lào Cai giống như một bông hoa lan bung nở đầy sức sống giữa núi rừng Tây Bắc", đại diện chủ đầu tư nói.

Tại The Manor Tower Lào Cai, mỗi cư dân đều có thể trải nghiệm một cuộc sống hiện đại, đầy đủ tiện nghi. Dự án có trung tâm thương mại sầm uất, bể bơi, sky lounge, rạp chiếu phim, trường học quốc tế. Với dự án này, Bitexco Group mong muốn kiến tạo một công trình mang tính biểu tượng cho sự phát triển năng động của thành phố Lào Cai.

