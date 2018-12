Savills Việt Nam vừa công bố báo cáo "Thị trường bất động sản triệu đô - tiềm năng trở lại". Theo báo cáo này, sau một thời gian phát triển trầm lắng dù ổn định, thị trường bất động sản cao cấp và siêu cao cấp tại TP HCM đã có những dấu hiệu trở lại sôi nổi tích cực.

Theo báo cáo do hãng này công bố hồi cuối quý II, nhóm căn hộ có giá trung bình trên 40 triệu đồng mỗi m2 đang có mức tiêu thụ tốt nhất trên thị trường. Cụ thể, các sản phẩm thuộc phân khúc này có tỷ lệ hấp thụ là 61% trong quý II, tăng 16% so với quý trước và tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Nguyễn Khánh Duy - Giám đốc Kinh doanh Nhà ở Savills TP HCM nhìn nhận sự sôi động trở lại của phân khúc cao cấp và siêu cao cấp đến từ nhiều yếu tố như tích lũy người dân tăng cao. Nguồn cung hạn chế và các chính sách phù hợp dành cho nhiều đối tượng người mua, nhất là với người nước ngoài cũng tác động tích cực. Đối tượng người nước ngoài với mục đích đầu tư đang tăng trưởng mạnh ở phân khúc căn hộ cao cấp, tọa lạc tại các vị trí đắc địa trong thành phố.

"Điều này cũng phần nào khiến tình hình cung cầu tại phân khúc cao cấp có những diễn biến khả quan hơn", ông Duy nhận định.

Điển hình tại quận 4, TP HCM, dự án căn hộ cao cấp Charmington Iris vừa ra mắt đã được hấp thụ nhanh chóng, khi 100% rổ hàng đợt một đã có chủ. Mức giá căn hộ tại đây là từ 2,9 tỷ đồng cho căn 2 phòng ngủ.

Theo TTC Land - đơn vị đồng phát triển dự án, tỷ lệ hấp thụ cao đến từ nhiều yếu tố. Đầu tiên là vị trí khi Charmington Iris tọa lạc tại lõi trung tâm quận 4, tiếp giáp quận 1 và kết nối dễ dàng với quận 2 qua hầm Thủ Thiêm.

Dự án có đến 30 tiện ích nội khu khép kín từ y tế, giáo dục, mua sắm đến thư giãn. Hệ thống tiện ích bố trí một cách khoa học trong mọi không gian dự án tới từng căn hộ.

Không gian sống còn được phủ xanh với khí hậu trong lành nhờ liền kề công viên Khánh Hội 17,6ha và 4.000m2 công viên nội khu. Dự án bao bọc bởi 3 mặt sông thanh mát từ sông Sài Gòn, Kênh Tẻ và Bến Nghé.

Bản thân TTC Land cũng là đơn vị phát triển dự án có uy tín trên thị trường, khi đã thành công với nhiều dự án lớn như: chuỗi dự án Carillon từ 1-7, Charmington La Pointe, Jamona Golden Silk, Jamona Home Resrot, Jamona City, Jamona Heights...

"Chúng tôi mong muốn mang những căn hộ đáng sống của bất kỳ cư dân nào khi lựa chọn Charmington Iris", đại diện TTC Land chia sẻ.

Với mức độ quan tâm của người mua như hiện nay, đơn vị đồng phát triển TTC Land tin tưởng khả năng hấp thụ giai đoạn tiếp theo của dự án cũng khả quan. Block tiếp theo - Iris Luxury - dự kiến ra mắt trong tháng 8 này.

Tòa tháp sở hữu với vị trí đẹp nhất dự án với 3 mặt hướng sông, tầm nhìn Bitexco và Thủ Thiêm. Iris Luxury gồm 719 căn hộ, có diện tích linh hoạt 49-95m2 với tất cả căn hộ có 1-2 mặt thoáng.

Theo Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), thị trường nhà ở thương mại của thành phố trong năm 2017 mới có 92 dự án hình thành trong tương lai đủ điều kiện huy động vốn, với tổng số 42.991 căn nhà. Trong khi đó có đến 470.000 hộ gia đình trên tổng số 2 triệu hộ của thành phố đang có nhu cầu về nhà ở, chưa kể đến người nhập cư.

Lộc An