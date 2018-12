Thực hiện chủ trương tái cấu trúc của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, Công ty Thép Miền Nam chuyển đổi mô hình hoạt động sang Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL từ ngày 1/1/2015. Ngay sau khi nhận lấy quyền tự quyết trong hoạt động sản xuất và kinh doanh, Thép Miền Nam tiếp tục cải tổ, sắp xếp lao động phù hợp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Do làm tốt công tác tư tưởng cùng chuyên môn, Công đoàn công ty vừa làm vừa chia sẻ, giải thích cho người lao động để thấu hiểu chủ trương, ổn định tâm lý của cán bộ nhân viên trước nhiều thay đổi lớn của công ty. Nhờ vậy, tất cả cán bộ, nhân viên đều đồng lòng thực hiện tái cấu trúc và đạt được nhiều kết quả khả quan.

Người lao động hăng hái làm việc và cống hiến.

Trong đó, hoạt động kinh doanh đạt được nhiều kết quả tích cực. Cuối năm 2015, lợi nhuận đạt 310 tỷ đồng, hơn gấp 2 lần so với kế hoạch. 7 tháng đầu năm, công ty sản xuất thép cán đạt 280.000 tấn, vượt 7% so với cùng kỳ và tăng 17% so với công suất thiết kế. Mức tiêu thụ đạt 270.000 tấn, vượt 4% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân của người lao động 7-8 triệu một tháng đã tăng lên 13 triệu đồng.

Bên cạnh đó, người lao động còn được hưởng các chính sách phúc lợi khác như khám sức khỏe định kỳ, giao lưu văn nghệ, du lịch nghỉ mát cùng gia đình; tập luyện thể thao tại khu vực riêng; mua thép xây dựng của công ty với giá ưu đãi; lao động xuất sắc tham quan nước ngoài… Đặc biệt, công ty duy trì cho cán bộ ở xa được sinh hoạt trong khu cư xá với điều kiện sống tốt, an toàn và thuận lợi cho công tác…

Không dừng chỉ dừng ở việc chăm lo đời sống của cán bộ công nhân viên, Thép Miền Nam còn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng bằng những công việc thiết thực dành cho trẻ em, người già neo đơn, bệnh nhân tâm thần và đồng bào nghèo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đầu tháng 8 vừa qua, công ty kết hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh trao tặng 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Lễ trao tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngoài ra, Công đoàn công ty cùng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai chương trình từ thiện xã hội với tổng chi phí 3 tỷ đồng. Trong đó, công ty xây dựng 50 căn nhà trị giá 50 triệu đồng mỗi căn cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần mua dụng cụ thể thao 125 triệu đồng và trang bị cho trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn một số thiết bị như tivi, máy móc… trị giá 125 triệu đồng.

(Nguồn: Thép Miền Nam)