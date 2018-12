Năm 2015, với dự án Flora Anh Đào, Công ty CP Đầu tư Nam Long đã tiên phong xu hướng condominium hiện đại, biệt lập, tiện nghi khép kín ngay trong khu đô thị. Mới đây, chủ đầu tư này tiếp tục ra mắt thị trường dự án Flora Fuji đáp ứng nhu cầu các gia đình trẻ.

Dòng căn hộ mang phong cách Nhật Bản này thu hút trên thị trường vì đáp ứng tiêu chí 3G: Green (Không gian xanh), Getable (Dễ sở hữu) và Greater (Nâng tầm cuộc sống). Chỉ với trên dưới một tỷ đồng, người mua sở hữu một căn hộ diện tích vừa phải theo phong cách Nhật, ngập tràn gió và ánh sáng.

Không nhiều các khu căn hộ tầm trung được chú trọng khâu an toàn biệt lập như Flora Fuji.

Mỗi căn hộ tại Flora có diện tích 54-67 m2 nhưng được tính toán kỹ lưỡng công năng từng khu vực, nội thất gọn gàng, mặt sàn phòng ngủ lót gỗ tạo cảm giác ấm cúng nhưng rộng rãi, tiện nghi. Đặc biệt, hệ cửa kính lùa có tầm nhìn rộng và thoáng sẽ giúp mang ánh sáng tự nhiên vào từng góc nhỏ trong nhà.

Với hệ thống an ninh đảm bảo 24/24 giờ bằng video phone, thẻ từ cho thang máy và từng căn hộ, hệ thống camera an ninh tại sảnh và khu vực công cộng… cư dân nơi đây luôn an tâm về tài sản cũng như sức khỏe của cả gia đình, ngay cả trong những chuyến đi xa dài ngày.

Điểm nổi trội của Flora Fuji là không gian sinh thái tự nhiên. Là dự án thành phần của dự án Fuji Residence rộng 5,38 ha với ba mặt được ôm trọn bởi hai nhánh sông Rạch Chiếc trong vùng sinh thái quận 9 đã mang đến cho Flora Fuji môi trường thoáng mát và cảnh quan xanh tươi và đặc biệt là view sông cho đa số các căn hộ.

Trong khuôn viên hơn 12.500 m2 là một vườn thiên nhiên rộng lớn với mật độ xây dựng chỉ 27%, phần không gian còn lại được dành cho những tiện ích khép kín như sân chơi trẻ em, công viên cỏ hoa, khu BBQ, café, hồ bơi, khu giặt là, khu mua sắm...

Ngoài những tiện nghi nội khu sẵn có, cư dân của Flora Fuji còn được hưởng lợi ích kép từ khu đô thị Fuji Residence gồm nhà trẻ, khu thương mại ngoài trời, công viên bờ sông… Nơi đây trẻ nhỏ được sống giữa tự nhiên tràn ngập ánh nắng, quan sát hoa lá, đón ánh bình minh, chạy nhảy vui đùa tự do để cảm nhận thế giới rộng lớn xung quanh. Ngoài ra, Flora Fuji còn có một sân chơi thiếu nhi đạt chuẩn, phòng đọc sách, hồ nghịch nước cho thiếu nhi đảm bảo an toàn cho trẻ khi nô đùa.

Dự án Flora Fuji được hình thành thông qua việc hợp tác giữa Nam Long và hai tên tuổi đến từ Nhật Bản gồm Hankyu Realty và Nishi Nippon Railroad. Flora Fuji là sản phẩm thuộc dòng sản phẩm Flora của Nam Long với gần 800 căn hộ đã được tiêu thụ thời gian qua.

Thanh Thư