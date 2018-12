Theo báo cáo Wealth Report năm 2017 của Knight Frank, Việt Nam là quốc gia đạt tốc độ tăng trưởng số người giàu nhanh nhất thế giới trong 10 năm qua với mức tăng 210%. Tỷ lệ này được dự báo tiếp tục duy trì trong vòng 10 năm tới.

Đại diện Công ty Bất động sản Bản Việt (Viet Capital Real Estate) nhận định số lượng người giàu tăng nhanh tại Việt Nam mở ra nhu cầu lớn về nơi an cư cao cấp, hạng sang, đáp ứng các tiêu chí khắt khe của giới thượng lưu.

Nhằm đáp ứng nhu cầu này, Viet Capital Real Estate triển khai dự án căn hộ hạng sang The Vertex Private Residences ngay trung tâm quận 1, TP HCM. Với bề dày kinh nghiệm, tiềm lực tài chính và khả năng quản lý chuyên nghiệp, chủ đầu tư hướng đến chiến lược tạo dựng không gian sống hoàn mỹ và công trình biểu tượng kiến trúc của thành phố.

"Chúng tôi muốn xây dựng một công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn nghệ thuật ngay tại trung tâm TP HCM", đại diện công ty bất động sản Bản Việt chia sẻ.

Dự án khu phức hợp văn phòng - căn hộ hạng sang The Vertex hứa hẹn trở thành biểu tượng kiến trúc mới của thành phố.

The Vertex Private Residences là khu phức hợp văn phòng - căn hộ cao 40 tầng với 10 tầng trên cao dành để phát triển căn hộ hạng sang.

Theo đuổi triết lý trọng chất hơn lượng, dự án giới hạn số lượng căn hộ chỉ 36 căn, mỗi căn đều được chăm chút tỉ mỉ về chất lượng và thiết kế nhằm kiến tạo một không gian sống sang trọng dành cho giới thượng lưu. Mỗi căn hộ sở hữu diện tích sàn rất rộng, từ 200-300m2, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe về diện tích của một căn hộ hạng sang.

Nhằm tạo dấu ấn về kiến trúc cho dự án, chủ đầu tư bắt tay với những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực kiến trúc, thiết kế và thi công. Trong đó nổi bật nhất là đơn vị kiến trúc SOM (Skidmore, Owings and Merrill) đến từ New York, Mỹ. Đây là tập đoàn thiết kế nổi tiếng bậc nhất trên thế giới trong lĩnh vực kiến trúc đô thị với những công trình thuộc hàng biểu tượng, điển hình là tại "thành phố không ngủ" New York và trên toàn cầu.

Với mục tiêu mang đến cho công trình vẻ hiện đại, mạnh mẽ, quyền lực, các kiến trúc sư thể hiện sự trau chuốt, tính toán tỉ mỉ từng chi tiết thiết kế ngay từ trên bản vẽ cho đến thực tế. Ngoài ra, yếu tố thân thiện với môi trường phù hợp với xu thế hiện nay cũng được chú trọng, thể hiện qua kết cấu xây dựng và thiết kế đạt tiêu chuẩn LEED Gold của Mỹ.

Nhà thiết kế nổi tiếng đến từ New York, Mỹ sử dụng những nét cắt thẳng, mạnh mẽ để tạo vẻ quyền uy cho toàn công trình. Hotline: 0901810810 - 0901418418. Email: info@thevertex.vn.

Đẳng cấp về kiến trúc của The Vertex được minh chứng qua những giải thưởng danh giá. Dự án nhận ba giải tại Asia Pacific Property Awards 2018-2019 cho ba hạng mục: dự án căn hộ có thiết kế nội thất tốt nhất tại Việt Nam (Best Interior Design Apartment Vietnam), dự án nhà cao tầng tiêu biểu tại Việt Nam (Residential High-rise Development Vietnam) và kiến trúc nhà cao tầng tốt nhất tại Việt Nam (Best Residential High-rise Architecture Vietnam).

Sắp tới dự án còn đại diện khu vực châu Á tham dự lễ trao giải tại London, Anh quốc vào ngày 3/12/2018.

Dự án còn có lợi thế về vị trí khi nằm trên đại lộ Lê Lợi mở rộng trong tương lai, với hướng nhìn trực diện sông Sài Gòn, có tính kết nối hoàn hảo về mặt giao thông. Đây là một trong những trục đường đắt giá nhất tại khu vực trung tâm thành phố ở cả hiện tại và trong thời gian sắp tới.

Nam Anh