Thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng Hàn Quốc, The Saem hướng đến chinh phục giới trẻ Việt bằng mỹ phẩm chất lượng, giá thành hợp với túi tiền người Việt.

Hàn Quốc nổi tiếng trên thế giới với nền âm nhạc, phim ảnh, văn hóa, ẩm thực, du lịch... Trong đó, ngành công nghiệp mỹ phẩm quy mô lớn đã tạo ra những dòng mỹ phẩm trở nên quen thuộc của phụ nữ Việt. Hàng loạt thương hiệu Hàn Quốc chinh phục thị trường Việt Nam từ sớm, nhưng cũng có những thương hiệu phải đến 10 năm mới gia nhập thị trường Việt như The Saem.

The Saem đánh giá Việt Nam đang là thị trường đầy tiềm năng khi phân khúc khách hàng sử dụng mỹ phẩm đang trẻ hóa. Từ tuổi "teen", giới trẻ đã có nhu cầu sử dụng mỹ phẩm chăm sóc da và làm đẹp cho bản thân, đúng với định hướng thương hiệu dành cho giới trẻ của The Saem. Do đó sản phẩm được nghiên cứu và phát triển phù hợp với từng giai đoạn trưởng thành của làn da, từ thiếu niên đến khi trường thành. Đó cũng là lý do The Saem chính thức chọn Việt Nam là điểm đến tiếp theo trong năm 2020.

Đối với người Việt, The Saem là thương hiệu mới nhưng đã rất quen thuộc với người Hàn và 13 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm như Mỹ, Hong Kong, Indonesia, Nga, Nhật Bản, Campuchia, Malaysia, Myanmar, Kyrgyzstan, Ả Rập Saudi, Uzbekistan, Mông Cổ và Philippines.

Một cửa hàng The Saem tại Seoul, Hàn Quốc.

Thành lập vào năm 2010 tại Hàn Quốc, The Saem trực thuộc Công ty TNHH HanKook Cosmetic với hơn 59 năm kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển trong ngành mỹ phẩm. Với định hướng phát triển mỹ phẩm từ thiên nhiên, chất lượng cao và giá thành hợp lý, sau 10 năm, The Saem đã khẳng định vị thế là thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc được giới trẻ yêu thích trên khắp thế giới. Hiện thương hiệu có hơn 340 cửa hàng tại Hàn Quốc, 68 cửa hàng tại các thị trường khác cùng kênh phân phối đa dạng. Đến năm 2020, The Saem tiếp tục hành trình chăm sóc và làm đẹp cho giới trẻ với điểm đến tiếp theo là Việt Nam.

The Saem là thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc được đầu tư nghiên cứu và phát triển chỉnh chu từ thành phần đến hình thức bao bì bắt mắt như son hình viên kẹo, son thùng, kem dưỡng da tay hình chiếc bánh chocolate, sữa rửa mặt hình thỏi vàng, sữa dưỡng thể hình chai sữa... Đây là điểm mạnh giúp The Saem liên tục phát triển trong 10 năm qua.

Son Jelly Candy Tint hình viên kẹo.

Năm 2020, The Saem chính thức chọn thị trường Việt Nam là điểm đến tiếp theo. Mvot nhà phân phối online độc quyền của The Saem. Dự kiến trong thời gian tới, sản phẩm sẽ có mặt trên thị trường tại hệ thống cửa hàng Medicare trên toàn quốc.

Vũ Khánh