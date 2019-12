Bà Rịa - Vũng Tàu Khu nghỉ dưỡng được thiết kế với không gian xanh gần biển, tiện ích hiện đại, hướng đến gia tăng trải nghiệm thú vị, gắn kết cho các gia đình.

Xu hướng du lịch gia đình

Khảo sát xu hướng du lịch gia đình 2018 do YouGov thực hiện cho thấy, tại thị trường Việt Nam, trung bình cứ mỗi khách Việt sẽ có 4 chuyến du lịch gia đình trong 12 tháng. Phần lớn du khách Việt tận hưởng những chuyến du lịch ngắn ngày từ 1-3 đêm. Kết quả khảo sát cũng chỉ ra 62% người Việt đi du lịch với gia đình trong năm qua, 20% đi với đại gia đình gồm anh chị em ruột, anh chị em họ, cô dì, chú bác và 37% đi với ông bà hoặc con cháu.

Áp lực công việc ngày càng nhiều, thời gian làm việc ngày một dài hơn và những lo toan trong cuộc sống hiện đại đang khiến các thành viên trong gia đình dành ít thời gian cho nhau. Do đó 68% du khách Việt mong đợi các chuyến du lịch gia đình sẽ mang đến khoảng thời gian sum vầy chất lượng bên nhau. Ngoài ra 66% người tham gia khảo sát mong chờ được thư giãn trong kỳ nghỉ và 46% trông đợi những trải nghiệm mới mẻ.

Những khu nghỉ dưỡng hiện đại, gần gũi thiên nhiên, thiết kế vừa sang trọng vừa ấm cúng phù hợp nhu cầu nghỉ dưỡng của gia đình đa thế hệ.

Không gian nghỉ dưỡng tại The Hamptons Hồ Tràm

Với không gian rộng rãi, tiện nghi và hỗ trợ đầy đủ các dịch vụ hiện đại phù hợp cho cả đối tượng trẻ em và người cao tuổi, khu nghỉ dưỡng phức hợp kết hợp nghỉ ngơi, giải trí, mua sắm đang là sự lựa chọn tối ưu cho nhu cầu nghỉ dưỡng của cả gia đình.

Biệt thự Melia Hồ Tràm có nhiều không gian riêng tư và không gian chung cho các gia đình.

Melia Hồ Tràm là một trong những khu nghỉ dưỡng hướng biển tiêu chuẩn 5 sao quốc tế đầu tiên tại miền Nam đã đi vào vận hành vào năm 2019 do tập đoàn đầu tư quốc tế Tanzanite International đầu tư. Ngoài một khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp với 156 phòng, khu nghỉ dưỡng còn có 90 căn biệt thự mặt tiền biển đẳng cấp đã hoàn thành ở giai đoạn một.

Khu nghỉ dưỡng nhận nhiều đánh giá cao về dịch vụ và tiện ích đẳng cấp trong khu nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế. Chủ sở hữu biệt thự không chỉ sở hữu không gian sống mà còn kèm theo là hệ sinh thái nghỉ dưỡng riêng biệt đẳng cấp. Có thể kể đến các tiện ích như hồ bơi tràn bờ hơn 1.500 m2, 6 nhà hàng và quầy bar, dịch vụ spa, hai sân tennis, gym, khu vui chơi cho trẻ em trong nhà và ngoài trời, phòng trung tâm hội nghị. Gần đây, Melia Hồ Tràm trở thành một trong 10 khu nghỉ dưỡng dành cho gia đình tốt nhất thế giới tại giải Holidays With Kids, 2019 Readers' Choice Awards.

Ông Peter Mach - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn phát triển dự án Melia Hồ Tràm chia sẻ, tập đoàn đặt mục tiêu mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ cho tất cả du khách, nhất là nhóm khách gia đình. Tại khu nghỉ dưỡng, cha mẹ có cơ hội dành nhiều thời gian riêng cùng con trẻ, tham gia các hoạt động vui chơi do khu nghỉ dưỡng tổ chức như thả diều, nhặt vỏ sò hay cùng nhau xem phim trên bãi biển riêng. Từ đó tạo nên những giá trị cảm xúc quý giá và gắn kết tình thân. Các buổi tập yoga sáng sớm trong không gian biển trong lành hay những giây phút thư giãn tại spa cũng là sự lựa chọn cho khoảng thời gian riêng tư của du khách.

Đón đầu xu hướng nghỉ dưỡng gia đình, Tanzanite International đã ra mắt 34 căn biệt thự mặt tiền biển ba và bốn phòng ngủ cuối cùng, hứa hẹn tạo thành mảnh ghép hoàn thiện cho khu phức hợp nghỉ dưỡng The Hamptons Hồ Tràm với 31 ha diện tích đất và 1,1 km chiều dài bờ biển. Cộng đồng nghỉ dưỡng phức hợp bao gồm hồ cảnh quan với các hoạt động giải trí tích hợp, khu chợ đêm The Hamptons với hơn 30 nhà hàng và cửa hàng thương mại, cầu đi bộ ngắm biển The Hamptons với chiều dài hơn 238 m hướng ra biển, quảng trường trung tâm quy tụ các sự kiện âm nhạc và giải trí... Giai đoạn hai dự kiến vận hành vào quý I/2021.

Thiết kế không gian phòng khách của biệt thự Melia Hồ Tràm.

Sự khác biệt của biệt thự Melia Hồ Tràm giai đoạn hai

Trong giai đoạn hai của Melia Hồ Tràm Beach Resort, Tanzanite International đã hợp tác cùng đơn vị thiết kế nội thất hàng đầu châu Á - Ong & Ong để giới thiệu bản sắc thiết kế riêng biệt của 34 căn villa mặt tiền biển mới. Ngôn ngữ thiết kế mang màu xanh tươi sáng của biển kết hợp cùng các vật liệu có sẵn trong tự nhiên.

Sự khác biệt trong thiết kế biệt thự biển ba phòng ngủ là dòng sản phẩm có ba chìa khoá riêng biệt và ba phòng ngủ có tầm nhìn trực diện biển. Tất cả phòng ngủ sử dụng như một phòng khách sạn độc lập. Tuỳ theo nhu cầu sử dụng, khách nghỉ dưỡng có thể thuê toàn bộ căn biệt thự hoặc 1-2 phòng ngủ để trải nghiệm tầm nhìn trực diện biển. Chức năng mới tạo sự linh động trong sử dụng, tối đa hóa công năng và lợi nhuận cho nhà đầu tư.

"Chúng tôi rất hào hứng khi giới thiệu sản phẩm mới và đặc biệt này đến các chủ sở hữu. Biệt thự hứa hẹn cung cấp trải nghiệm nghỉ dưỡng thú vị và đáp ứng các nhu cầu sử dụng khác nhau như tuần trăng mật hay kỳ nghỉ gia đình", ông Nguyễn Nam Sơn - Chủ tịch HĐQT Tanzanite International khẳng định.

Minh Anh