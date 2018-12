The Guide Awards là chương trình bình chọn và vinh danh các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và có nhiều đóng góp tích cực vì sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam. Chương trình do ấn phẩm tiếng Anh The Guide thuộc Thời báo Kinh tế Việt Nam khởi xướng từ năm 2009 và duy trì thực hiện trong suốt 17 năm qua.

Năm nay, chương trình lần thứ 17 vinh danh 105 đơn vị dựa trên kết quả bình chọn, đánh giá của độc giả gửi tới ấn phẩm, kết hợp với công tác tác nghiệp và khảo sát thực tế của ban biên tập The Guide cũng như thu thập nhiều nguồn thông tin khác qua mạng Internet và các phương tiện truyền thông mới. Hệ thống nhà hàng Hải Cảng là một trong những đơn vị được vinh danh ở hạng mục này.

Hải Cảng được vinh danh trong lễ trao giải "The Guide Awards 2016".

Với 13 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ nhà hàng, Hải Cảng là nhà hàng ẩm thực Á Đông sang trọng và đẳng cấp được nhiều thế hệ khách hàng yêu thích. Việc mở rộng hệ thống 6 nhà hàng đã giúp Hải Cảng đánh dấu những vị trí quan trọng trên bản đồ ẩm thực du lịch Việt Nam. Trong đó có một nhà hàng sang trọng trên tầng 12 tòa Sun City, một Hải Cảng lãng mạn song hành cùng sông Hàn thơ mộng tại Novotel Đà Nẵng, một Hải Cảng ấm áp trên đỉnh Fansipan và một nhà hàng năng động tại T2 Sân bay Nội Bài…

Không gian nhà hàng Hải Cảng tại T2 sân bay Nội Bài.

Không chỉ nổi tiếng về hải sản, Hải Cảng còn đem đến cho thực khách những trải nghiệm phong phú và không kém phần đặc sắc của sông hồ, trang trại khắp đất nước Việt Nam với nguồn thực phẩm an toàn và tươi ngon. Ngoài ra, Hải Cảng cũng nổi danh với nhiều món Á Đông được chế biến từ những nguyên liệu nhập khẩu cao cấp như tổ yến, bào ngư, hải sâm, ốc vòi voi… Đến với Hải Cảng, thực khách vừa có thể thưởng thức hương vị của các món ăn, vừa chiêm ngưỡng những nét tinh tế trong cách bày trí ẩm thực cao cấp.

Món chả tôm hùm hắc tùng lộ đặc sắc của Nhà hàng Hải Cảng.

Trong tương lai, Hệ thống Nhà hàng Hải Cảng sẽ tiếp tục đặt chân lên những khu du lịch nổi tiếng của Việt Nam để du khách đến nơi đây có cơ hội được trải nghiệm ẩm thực địa phương mang hương vị cao cấp đặc trưng.

Hệ thống Nhà hàng Hải Cảng:

- Hải Cảng Hai Bà Trưng: Tầng 12, tòa nhà Sun City, 13 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT:091 554 1199.

- Hải Cảng Nguyễn Chí Thanh: Tầng 7, tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. ĐT:096 926 9933.

- Hải Cảng Nội Bài: Tầng 4, Terminal 2, sân bay quốc tế Nội Bài. ĐT:098 707 6966.

- Hải Cảng Fansipan (Sapa): Cáp treo Fansipan Legend, Sapa. ĐT:096 818 0606.

- Hải Cảng Đồng Mô Farm Stay:cạnh Sân Golf quốc tế Đồng Mô. ĐT:096 997 8833.

- Hải Cảng Novotel (Đà Nẵng): Tầng 33 - 34 khách sạn Novotel Đà Nẵng (sắp khai trương).

Chi phí trung bình: 300.000-400.000 đồng một người.

Website: haicang.vn.

(Nguồn: Nhà hàng Hải Cảng)