Dự án hướng đến phân khúc khách hàng thương lưu, người nước ngoài với hệ thống tiện ích hiện đại, vị trí đắc địa giữa trung tâm thành phố Vĩnh Yên.

Chung cư The City Light nằm tại nút giao Nguyễn Tất Thành - Tôn Đức Thắng, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Quanh dự án là các trường học nhiều cấp, bệnh viện, trung tâm thương mại, siêu thị lớn An Phú, Big C, Coop Mart, sân Golf Đầm Vạc. Kế bên khu chung cư là chợ Khai Quang sầm uất và nhà hàng Lục Nam, địa điểm tổ chức sự kiện lớn của Vĩnh Yên.

Bên trong mỗi căn hộ, các kỹ sư thiết kế giếng trời giúp gia chủ hưởng trọn vẹn ánh sáng và gió tự nhiên. Điều này đem lại lợi ích về mặt sức khỏe, tinh thần và tài lộc, thịnh vượng cho gia chủ.

Chủ đầu tư kỳ vọng, The City Light sẽ trở thành dự án chung cư cao cấp đáp ứng không gian sống tiện nghi cho khách mua nhà và tiềm năng sinh lời dài hạn.

The City Light mở bán đợt đầu tiên từ ngày 7/9, đại diện dự án xác nhận 2/3 số lượng căn hộ đã có chủ chỉ trong 2 tiếng và bán hết toàn bộ giỏ hàng sau một ngày. "Đến nay, dù số lượng đặt chỗ mua căn hộ khá lớn nhưng khách hàng vẫn phải chờ đến đợt mở bán thứ 2 dự kiến vào cuối tháng 9", đại diện chủ đầu tư nói.

Theo ông Phạm Tiến Dũng - Tổng giám đốc Trường Phúc Land, đơn vị phân phối The City Light, dự án hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu khắt khe của khách hàng là người nước ngoài. Ông dự đoán trong tương lai, The City Light có thể tạo nên một nên một điểm đầu tư hấp dẫn thị trường bất động sản tại đây.

Ngoài những yếu tố nổi bật về thiết kế, dự án còn sở hữu hàng loạt tiện ích đồng bộ, hiện đại. The City Light được đầu tư xây dựng hệ thống tiện ích đáp ứng tiêu chuẩn dành riêng cho khách hàng ngoại quốc gồm: bãi đỗ xe thông minh rộng 721m2, sky bar trên tầng mái, business lounge, phòng xông hơi khô - ướt - Jacuzzi, chuỗi nhà hàng ăn uống, cửa hàng tiện lợi, dịch vụ tiện ích tiêu chuẩn 5 sao, hệ thống an ninh giám sát 24h.

"Với những thế mạnh về vị trí, tiện ích và không gian sống, dự án sẽ góp phần giải quyết nhu cầu tìm kiếm chốn an cư chất lượng cao cho khách hàng thương lưu. The City Light góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị của Vĩnh Yên nói riêng và Vĩnh Phúc nói chung", ông Phạm Tiến Dũng nói.

Thành phố Vĩnh Yên, nơi dự án tọa lạc là một trong những trung tâm kinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc. Thị trường này gần Hà Nội, sở hữu nhiều điều kiện tự nhiên và hạ tầng giao thông thuận lợi để thu hút đầu tư. Từ đầu năm 2018, nhiều chuyên gia, lao động nước ngoài đến làm việc tại Vĩnh Phúc. Hầu hết trong số này tìm kiếm nhà ở lâu dài, hoặc các căn hộ cho thuê chất lượng cao.

Theo các chuyên gia, nhu cầu tìm kiếm căn hộ chung cư cao cấp ngày càng tăng, những quỹ đất xây dựng tại trung tâm thành phố lại thu hẹp. Với các dự án pháp lý đầy đủ và tiện ích hiện đại dễ dàng thu hút khách nước ngoài.

