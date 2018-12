Thời gian không quay lại, vì vậy, thay vì hối tiếc về những việc đã qua, doanh nhân, tỷ phú người Anh - Richard Branson đã chọn cho mình phương châm sống "Mặc kệ nó, Làm tới đi" (Screw it, Let's do it). Đây cũng là chủ đề một quyển sách của ông đã làm thay đổi tư duy hàng triệu người trên thế giới, giúp họ sống tốt hơn và đi đến thành công.

Trên nguồn cảm hứng này, chiến dịch hashtag #Lamtoidi là nơi mỗi người đưa ra những mục tiêu, quyết tâm và nguồn động lực để thay đổi cuộc đời. Chiến dịch giúp thay đổi tư duy "Dám nghĩ, dám làm", sẵn sàng vượt qua những ràng buộc và khó khăn trong cuộc sống để quyết tâm thực hiện mục tiêu đề ra.

Chiến dịch hashtag #lamtoidi được đông đảo các bạn trẻ hưởng ứng. Bạn có nickname ThanhVan chia sẻ: "Thời buổi công nghệ, tôi từng mong có một trang website giúp mình ghi lại những dự định để nhắc nhớ thực hiện mọi lúc mọi nơi. Thật vui vì dự định đó đã thành hiện thực". Bạn GiangPhạmRose cũng đã đọc quyển Mặc kệ nó, Làm tới đi và nhận thấy tư duy này rất hữu ích trong cuộc sống. Với trang web lamtoidi.com này, bạn sẽ quyết tâm phải làm cho được những gì đã đặt ra.

Để tham gia chương trình, bạn có thể viết và gửi thông điệp chữ hoặc tự quay video và đăng tải lên www.lamtoidi.com. Sau khi hoàn tất, thông điệp của bạn sẽ được lưu giữ tại website, đồng thời chia sẻ cho bạn bè như một chứng nhận cho sự cam kết.

Chương trình do Hair Salon Yêu Tóc Việt tổ chức từ ngày 8/3 đến 30/4. Ngoài mục đích chia sẻ giá trị đến cộng đồng và truyền động lực giúp thay đổi tư duy, chương trình còn mang đến cho người tham gia những phần quà hấp dẫn. Chi tiết xem tại www.lamtoidi.com.

Video #Lamtoidi - bí quyết thành công trong năm 2016:

Làmtớiđi - bí quyết thành công

