Lô đất 430 m2 tại quận Phú Nhuận (TP HCM) thuộc công ty con của Vinachem quản lý trước đây là xưởng sơn.

Chủ tịch Vinachem: 'Đạm Ninh Bình sập sẽ kéo theo cả Tập đoàn Hoá chất'

Trong báo cáo gửi Thủ tướng về xử lý sau thanh tra tại Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem), Thanh tra Chính phủ cho biết Vinachem vẫn chưa thực hiện kết luận thanh tra với khu đất 432 m2 tại 118 Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận, TP HCM).

Năm 1981, khu đất này được Vinachem giao Công ty cổ phần Hoá chất và Vi Sinh quản lý, làm cơ sở sản xuất sơn công tư hợp doanh Nam Sơn. Năm 1986, công ty đã di dời xưởng sơn nhằm tránh gây ô nhiễm môi trường, song hộ tư nhân đã lợi dụng việc di dời này để chiếm giữ nhà, đất từ 1986 đến nay.

Theo UBND TP HCM, nhà, đất tại số 118 đường Huỳnh Văn Bánh là tài sản do doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Trung ương quản lý do Bộ Tài chính chủ trì sắp xếp, xử lý. Do đó UBND thành phố đề nghị Vinachem sắp xếp, xử lý nhà, đất trên theo quy định.

Nhưng trong một báo cáo cuối tháng 4, Vinachem lại cho rằng lô đất trên "không nằm trong phạm vi thuộc đối tượng sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Vinachem theo quy định Nghị định 167/2017 về sắp xếp lại, xử lý tài sản công". Lý do, tập đoàn này đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại Công ty cổ phần Hoá chất và Vi sinh vào năm 2015.

Phủ nhận trách nhiệm trong xử lý, thu hồi lô đất trên của Vinachem bị Thanh tra Chính phủ bác bỏ vì cho rằng "không có cơ sở". Vinachem bán lại Công ty cổ phần Hoá chất và Vi sinh từ năm 2015, nhưng trước đó 3 năm Thanh tra Chính phủ đã có kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý với lô đất này.

Vì lẽ đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương, Vinachem kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp với cá nhân, tập thể chưa thực hiện đầy đủ kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo sau thanh tra của Thủ tướng.

Cơ quan thanh tra cũng kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Vinachem và TP HCM khẩn trương xử lý theo quy định pháp luật với khu đất 432 m2 tại 118 Huỳnh Văn Bánh. Kết quả xử lý được báo cáo Thủ tướng, Thanh tra Chính phủ trong quý III.

Anh Minh