Khi thanh toán thành công, khách hàng sẽ được Vietnam Airlines tạm giữ vé để chờ thanh toán trong vòng 12 giờ.

Từ 4/7, Vietnam Airlines phối hợp với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) và đại lý AirPay triển khai hình thức thanh toán trả sau vé máy bay Vietnam Airlines tại đại lý AirPay.

Cụ thể, khách đặt thành công vé máy bay và có mã đặt chỗ sẽ được Vietnam Airlines tạm giữ vé để chờ thanh toán trong vòng 12 giờ. Để thanh toán, người dùng có thể tới các đại lý AirPay tại Hà Nội và TP HCM, mở cửa từ 8-22h hằng ngày.

Áp dụng đối với các giao dịch đặt chỗ thành công qua website VietnamAirlines và có mã đặt chỗ - PNR. Xem chi tiết danh sách Đại lý AirPay tại Hà Nội và Hồ Chí Minh tại đây hoặc liên hệ hotline 19001100.

Trường hợp muốn hoàn vé, khách hàng liên hệ trực tiếp các chi nhánh của Vietnam Airlines tại Việt Nam. Khách cần xuất trình vé máy bay, chứng minh thư hoặc căn cước công dân, hóa đơn thanh toán tại Airpay. Vietnam Airlines chỉ hoàn cho người có tên trên vé hoặc người mua vé. Tùy thuộc vào điều kiện của giá vé, vé có thể thay đổi, hoàn có phí hoặc không hoàn vé.

Để thực hiện thanh toán qua AirPay, vào website hoặc ứng dụng của Vietnam Airlines chọn hành trình, đến bước chọn hình thức thanh toán, chọn Napas. Tiếp đến vào "Thanh toán sau", chọn đại lý AirPay là nơi thực hiện giao dịch thanh toán trả sau.

Khách hàng sẽ nhận mã đặt chỗ, có thể ghi lại, in ra hoặc gửi qua email, cần lưu thông tin mã đặt chỗ lại. Sau đó, khách đến những điểm giao dịch của đại lý AirPay rồi khai báo mã giữ chỗ (PNR – Passenger Name Record) do Vietnam Airlines cung cấp sau khi đặt chỗ thành công để được đại lý AirPay hướng dẫn thanh toán.

Người thanh toán thành công sẽ nhận một tin nhắn SMS qua tổng đài định danh AirPay và một hóa đơn giấy in. Nếu 30 phút sau khi thanh toán thành công nhưng không nhận được email xuất vé, có thể liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của Vietnam Airlines qua số điện thoại 19001100 để được kiểm tra và hỗ trợ.

An Phạm