Phần chi trả còn lại, khách được chậm với lãi suất ưu đãi 0% và ân hạn nợ gốc đến 12 tháng.

Biệt thự Villa Park với 8 công viên cây xanh tại quận 9, TP HCM.

Theo chủ đầu tư, trong rất nhiều sản phẩm bất động sản trên thị trường thì nhà đất vẫn được bộ phận người dân ưa chuộng bởi tâm lý được toàn quyền kiểm soát tài sản của mình, tự do làm những điều mình thích ngay trong ngôi nhà. Đặc biệt, chủ nhà không phải trả bất kỳ chi phí nào như bảo trì, thang máy, vệ sinh, gửi xe, cây xanh… Do đó, các dự án nhà phố, đất nền vẫn có sự hấp dẫn riêng với không ít người, nhất là những gia đình đa thế hệ.

Park Riverside đáp ứng nhu cầu về nhà phố

Dự án khu biệt thự và nhà phố compound Park Riverside đường Bưng Ông Thoàn, phường Phú Hữu, quận 9, TP HCM của MIK Group là mô hình nhà phố có thể đáp ứng những băn khoăn về lựa chọn của người mua nhà hiện nay.

Khách hàng thanh toán 20% giá trị sản phẩm sẽ nhận ngay nhà trong tháng 6 này.

Đầu tiên phải kể đến yếu tố an ninh. Được xây dựng xây dựng theo mô hình khép kín “nhà phố biệt lập an ninh, hai mặt giáp sông” (Compound Townhouse), Park Riverside là kiểu mẫu nhà phố - biệt thự có an ninh tuyệt đối 24/24. Điều này không chỉ tạo nên không gian sống an toàn cho cư dân, mà hóa giải những nỗi lo phiền muộn về trộm cắp vẫn thường trực khi sống ở các căn nhà phố, nhà riêng, biệt thự.

Nếu như tâm lý dè chừng nhà phố chỉ bởi lý do giá mua nhà cao hơn mua chung cư thì thêm điểm cộng của dự án khi mức giá bán hiện chỉ xấp xỉ một căn hộ chung cư. Theo khảo sát, các căn hộ chung cư đang chào bán tại quận 2, (giáp quận 9) có giá khoảng 3 tỷ đồng mỗi căn, trong khi nhà phố Park Riveside với những lợi thế hiện hữu được chủ đầu tư chào bán ở mức giá tương đương.

Ngoài lợi thế an ninh, giá bán, khu nhà phố nằm kề nút giao thông trọng điểm của thành phố là cao tốc Long Thành - Dầu Giây - TP HCM dễ dàng di chuyển vào trung tâm và đi các tỉnh lân cận mang đến tiềm năng gia tăng giá trị sản phẩm của khách hàng trong thời gian tới. Chưa kể, các tiện ích nội ngoại khu gần kề đáp ứng nhu cầu cuộc sống của cộng động dân cư như vui chơi, giải trí, spa, khám chữa bệnh…

50% cư dân đã chuyển vào sinh sống và toàn bộ tiện ích hiện hữu đi vào hoạt động.

Khu biệt thự với 8 công viên cây xanh

Điểm nhấn tại Park Riverside là khu Villa Park - theo tiêu chuẩn biệt thự khép kín ở Mỹ từ khuôn viên vườn tại gia, nội thất sang trọng cùng tiện ích nghỉ dưỡng hiện đại, cộng đồng cư dân tri thức... tạo cho khu biệt thự một không gian sống theo phong cách Mỹ ngay nội đô thành phố.

Villa Park gồm 248 căn biệt thự đơn lập, song lập và liên lập trên tổng diện tích 11,2 ha với đầy đủ các tiện ích cho cuộc sống tiện nghi, hiện đại. Sau đợt bàn giao nhà đợt một, khoảng 60% biệt thự đã có chủ sở hữu trong đó 50% cư dân đã chuyển vào sinh sống và toàn bộ tiện ích hiện hữu đi vào hoạt động.

Nếu khách hàng trực tiếp đến tham quan dự án sẽ không còn khái niệm so sánh giữa nhà phố, chung cư hay biệt thự. Bởi bước vào Park Riveside và Villa Park cư dân sẽ có cảm giác được sống chậm lại, tận hưởng trọn vẹn cuộc sống hưởng thụ sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Thanh Thư