TP HCM Sau trường âm nhạc, trường mầm non của nhạc sĩ Thanh Bùi là nơi đầu tiên dạy theo chương trình của Italy.

Ngôi trường đầu tiên trong chuỗi trường mầm non Thế Giới Mặt Trời – Little Em’s do Thanh Bùi đầu tư nằm tại vị trí đắc địa trung tâm quận 3, TP HCM. Đây cũng là ngôi trường thứ tư trên thế giới dạy bằng phương pháp Reggio Emilia Approach của tổ chức Reggio Children (Italy).

Ông Bùi Vu Thanh, hay được biết đến nhiều là nhạc sĩ Thanh Bùi, cho biết sẽ khai giảng năm học đầu tiên vào tháng 3/2020, với khoảng 80 trẻ, bao gồm 10% là trẻ đặc biệt như trẻ tự kỷ, Down...Vốn đầu tư cho cơ sở đầu tiên không được tiết lộ.

"Triết lý Reggio Emilia Approach tin rằng trẻ em sinh ra với '100 ngôn ngữ' cùng khả năng và sự sáng tạo riêng. Hiện thực tại Việt Nam có thể thấy, chúng ta đang áp đặt mong muốn của người lớn vào trẻ em", ông nêu lý do chọn chương trình này và nói đây là trường Việt Nam, có kết hợp giáo trình và văn hoá bản địa.

Ông Bùi Vu Thanh (Thanh Bùi) chia sẻ về ý tưởng đầu tư vào giáo dục mầm non. Ảnh: Loan Đoàn

Cuối năm 2018, Thanh Bùi thành lập Embassy Education chuyên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và đầu tư giáo dục. Đây cũng chính là đơn vị được Reggio Children công nhận đối tác trong việc phát triển hình ảnh và triển khai phương pháp dạy của tổ chức này ở Việt Nam. Ông nói mất gần một năm để nghiên cứu kếp hợp 2 phương pháp, 2 văn hóa, 2 triết lý khác nhau cũng như đào tạo giáo viên cho ngôi trường mầm non đầu tiên của tổ chức.

Tiến sĩ Claudia Giudici, Chủ tịch Reggio Children, cho biết ngoài trường của Thanh Bùi, tổ chức này chỉ có quan hệ trực tiếp và cho phép sử dụng tên phương pháp cũng như thương hiệu của họ ở 3 trường khác tại Hong Kong, Bắc Kinh và San Francisco. Riêng tại Italy, chỉ có các trường công lập tại thành phố Reggio Emilia được áp dụng phương pháp.

"Còn lại hàng trăm trường thuộc 144 quốc gia trên thế giới cũng hợp tác với chúng tôi nhưng theo hình thức khác, không được sử dụng thương hiệu và logo", bà nói chủ yếu là mời chuyên gia hay đưa giáo viên qua để học hỏi, tập huấn kiến thức.

Ông Thanh Bùi xác nhận có ý định sẽ lập thành một chuỗi mầm non dùng phương pháp này nhưng chưa có thời điểm cụ thể cho cơ sở thứ hai.

"Chúng tôi tập trung vào những gì hiện có và làm thật tốt trước khi nghĩ đến vấn đề nhân rộng ra. Vì thực tế, trường âm nhạc của tôi đã mở được 7-8 năm, thương hiệu đã phát triển mạnh. Nhiều người hỏi vì sao chưa mở thêm các chi nhánh khác, nhưng tôi thực sự không muốn làm giáo dục theo mô tuýp kinh doanh như vậy. Đây là tâm huyết của tôi, ước muốn của tôi và tôi muốn bảo vệ nó một cách tối đa. Vì thế, chúng tôi sẽ bắt đầu và làm thật tốt với những điều đúng nhất mà chúng tôi tin tưởng", Thanh Bùi nói.

Tuy nhiên, ông tiết lộ rằng đang xây dựng một trường liên cấp 1, 2 và 3 dùng mô hình giáo dục, nghệ thuật và thể thao toàn diện theo phương pháp Phenomenal Learning Approach. Dự kiến trường này sẽ mở cửa vào năm 2022.

Như vậy, Embassy Education hiện họat động với 4 thành viên là Trường mẫu giáo Little Em’s; Hệ thống trường liên cấp từ tiểu học đến phổ thông Royal Embassy Academy đang xây dựng; Học viện âm nhạc và trình diễn nghệ thuật Soul Music and Performing Arts Academy; và dịch vụ tư vấn - hỗ trợ Global Embassy.

Viễn Thông