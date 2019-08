Chi hàng tỷ USD để thực hiện gần chục thương vụ M&A nằm trong chiến lược rút ngắn thời gian mở rộng hoạt động khắp châu Á, IPO tại Singapore của FWD.

Thỏa thuận hợp tác và mua lại cổ phần mảng kinh doanh bảo hiểm giữa Tập đoàn FWD và Ngân hàng Thương mại Siam (Thái Lan) được công bố đầu tháng 7/2019. Theo đó, Ngân hàng Siam sẽ nhận được tổng số tiền là 92,7 tỷ Baht cùng với các khoản thanh toán bổ sung thường lệ trong giao dịch bancassurance (mô hình bán bảo hiểm qua ngân hàng) trong thời gian hợp tác. Chuyển nhượng dự kiến sẽ được hoàn tất vào cuối năm 2019. Đây được xem là một trong những thương vụ chuyển nhượng lớn nhất về tổng giá trị trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ từ trước đến nay ở khu vực Đông Nam Á.

Ông Huỳnh Thanh Phong, Tổng giám đốc điều hành FWD (trái), tỷ phú Richard Li (thứ ba từ trái qua) tại một buổi lễ.

Ông Arthid Nanthawithaya, Tổng giám đốc và Chủ tịch ủy ban điều hành tại Ngân hàng Siam cho biết: "Việc thiết lập quan hệ đối tác với FWD sẽ giúp tạo ra giá trị dài hạn cho khách hàng, cổ đông, nhân viên và các bên liên quan, và cùng tạo ra lợi thế cạnh tranh cho FWD và ngân hàng Siam. FWD là công ty bảo hiểm hàng đầu trong khu vực, với chiến lược đặt trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm, có sức mạnh công nghệ vượt trội và đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm, sẽ cùng Siam tạo nên sự tăng trưởng dài hạn cho ngành bảo hiểm nhân thọ ở Thái Lan". Hiện ngân hàng này có 16 triệu khách hàng bảo hiểm trên tổng số 69 triệu dân Thái Lan..

Chỉ trong 6 năm, FWD đã chi ra hơn 6 tỷ USD để thực hiện gần chục thương vụ hợp tác và mua lại. Trước khi công bố hợp tác với ngân hàng Siam, vào ngày 28/6, Tập đoàn FWD cũng đã thông báo việc mua lại doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ MetLife Hong Kong.

Bà Rebecca Tadikonda, Giám đốc Chiến lược Phát triển Thị trường của Metlife tại Châu Á nhận xét: "Tập đoàn FWD có vị thế vững mạnh để thúc đẩy sự tăng trưởng của Metlife Hong Kong, đồng thời có những cam kết phát triển kinh doanh phù hợp với khách hàng, nhân viên, đại lý và đối tác kinh doanh của chúng tôi".

Trước đó, Tập đoàn FWD cũng đã trở thành đối tác chiến lược của nhiều ngân hàng lớn tại Châu Á như tại Philippines là Security Bank Corporation, tại Malaysia là HSBC và tại Indonesia là Commonwealth of Australia, tại Hong Kong là ICBC (Industrial and Commercial Bank of China).

Các chuyên gia nhận định, mua bán và hợp tác là một chiến lược của Tập đoàn FWD nhằm rút ngắn thời gian mở rộng hoạt động kinh doanh rộng khắp tại châu Á. Theo thông tin từ Reuters, FWD đang có kế hoạch mở rộng kinh doanh sang thị trường Trung Quốc, trở thành tập đoàn bảo hiểm Châu Á - Thái Bình Dương và cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ lâu năm. Tập đoàn này đang nhắm đến việc sẽ IPO tại Singapore.

Ông Huỳnh Thanh Phong, Tổng giám đốc điều hành của FWD.

Tập đoàn FWD vào thị trường Việt Nam sau khi mua lại Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Great Eastern Việt Nam vào 3 năm trước. Nhanh chóng sau đó, FWD đã ký kết với 2 ngân hàng trong nước là ngân hàng An Bình và Nam Á Bank nhằm triển khai mô hình bancassurace.

FWD là Tập đoàn bảo hiểm có trụ sở tại Singapore, trực thuộc Tập đoàn đầu tư Pacific Century của tỷ phú Richard Li - con trai út của tỉ phú Hong Kong Lý Gia Thành. FWD thành lập năm 2013, thông qua mua lại doanh nghiệp bảo hiểm ING tại Hong Kong, Ma Cao và Thái Lan.

Trong thời gian ngắn, FWD đã nhanh chóng mở rộng và thâm nhập thêm các thị trường mới như Indonesia, Philippines, Singapore, Việt Nam, Nhật, Malaysia. Từ đây, FWD trở thành Tập đoàn bảo hiểm có mặt rộng khắp tại 9 nước châu Á với tổng tài sản hơn 30 tỷ USD, 5 triệu khách hàng và 4.600 nhân viên. Tập đoàn FWD có Tổng giám đốc là ông Huỳnh Thanh Phong, người Canada gốc Việt, một trong những người đặt nền móng đầu tiên cho thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam hơn 20 năm về trước.

Phạm Vân