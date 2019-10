Ông hút từ nhựa sinh học có thành phần ngô, sắn, mía có thời gian phân hủy ít hơn nhiều nhựa thông thường.

Ống hút làm từ chất liệu nhựa sinh học Ingeo PLA (Polylactic Acid Ingeo 2003D) và BioPBS (Polybutylene succinate BioPBS FZ91), sản xuất từ nguyên liệu thực vật có thể tái tạo như ngô, sắn, mía. Giải pháp này được triển khai thành công từ ngày 24/6/2019, áp dụng đầu tiên cho dòng sữa tươi tiệt trùng TH true MILK công thức TOPKID từ sữa tươi Organic.

Quá trình sản xuất nhựa sinh học PLA tác động ít hơn đến môi trường, bởi tiêu thụ ít năng lượng hơn từ nguồn tài nguyên không thể tái tạo (dầu mỏ, than đá...) và phát thải lượng khí nhà kính thấp hơn so với quá trình sản xuất nhựa thông thường.

Ngoài ra, loại ống hút mới của TH mất khoảng 6 tháng để phân huỷ ở điều kiện ủ công nghiệp, trong khi loại nhựa thường mất hàng trăm năm. Ống hút thân thiện môi trường TH nhập khẩu từ Bio-Eco, nhà sản xuất uy tín hàng đầu châu Á, có trụ sở tại Thái Lan.

Loại vật liệu sản xuất ống hút đáp ứng các tiêu chuẩn của châu Âu như EN 13432 do Din Certoco, Vincontte cấp. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng đáp ứng các quy định về tiêu chuẩn an toàn đối với vật liệu tiếp xúc với thực phẩm của Việt Nam do Bộ Y tế ban hành (QCVN 12-1:2011/BYT).

Trước khi triển khai giải pháp này, tập đoàn TH đã đưa ra hàng loạt sáng kiến/giải pháp sử dụng nguyên liệu tiêu dùng thân thiện với môi trường cho ngành hàng tiêu dùng nhanh. Các hoạt động TH đã triển khai đáng chú ý gồm dừng sử dụng túi nilon tại hệ thống cửa hàng TH true mart, thay thế bằng túi nhựa sinh học từ tháng; chấm dứt sử dụng thìa sữa chua bằng nhựa, thay thế bằng thìa sữa chua sinh học.

Tháng 6/2019, TH tham gia cùng 8 công ty đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam sáng lập tổ chức Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (Packaging Recovery Organization – PRO Vietnam) với mục tiêu góp phần vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp thông qua việc tạo ra nền kinh tế tuần hoàn, thu gom để tái chế 100% bao bì các sản phẩm đã ra thị trường.

Với thực trạng có 8,3 tỷ ống hút nhựa dùng một lần gây ô nhiễm môi trường trên toàn thế giới (số liệu năm 2018 của Hiệp hội Nghiên cứu biển Mỹ), giải pháp của tập đoàn TH sử dụng các ống hút làm từ nhựa sinh học được coi là một giải pháp mang lại nhiều lợi ích.

TH cũng là một trong những nhà sản xuất tiên phong trong ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất với tiêu chí thân thiện với môi trường, vì sức khỏe cộng đồng.

Dự án "Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp công nghệ cao", sản xuất dòng sữa tươi sạch mang thương hiệu TH True Milk, triển khai từ tháng 10/2009 với tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ đôla Mỹ. Hiện quy mô đàn bò đạt 45.000 con tại Nghệ An. Trong lộ trình phát triển, tập đoàn TH đã mở rộng dự án ra nhiều tỉnh thành khác trên toàn quốc. Thị phần TH True Milk trong phân khúc sữa tươi tại các kênh bán lẻ thành thị hiện đạt 40%.

Từ năm 2015, Tập đoàn TH đã triển khai trang trại chăn nuôi hữu cơ, thực hiện chăn nuôi bò sữa theo tiêu chuẩn organic châu Âu và Mỹ. Đến nay, Tập đoàn đã sở hữu đàn bò sữa, bê hữu cơ quy mô lớn tại Việt Nam.

Tập đoàn TH cũng đang thực hiện Báo cáo phát triển bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế, đánh giá trên 6 trụ cột: Dinh dưỡng và sức khỏe; Môi trường; Giáo dục; Con người; Cộng đồng; Phúc lợi động vật. Thông qua các hoạt động phát triển bền vững, Tập đoàn có thể phân bố và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, giúp bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đóng góp trở lại cho xã hội trên nhiều mặt.

An Bình