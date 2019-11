Trung Quốc Trong khi Tencent vẫn còn đang trong cơn "ác mộng" vì giá cổ phiếu lao dốc thì đối thủ Alibaba lại "hưng phấn" suốt tuần nay.

Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Tencent đang "suy sụp". Cổ phiếu của công ty đã giảm 2,3% tại Hong Kong vào thứ năm (14/11), trở thành cổ phiếu có phong độ tệ nhất hôm qua của Hang Seng Index (HSI). Đó cũng là mức giảm theo ngày lớn nhất của Tencent trong ba tuần qua.

Các nhà đầu tư chán nản bởi báo cáo doanh thu mờ nhạt. Vào thứ tư tại New York, chủ sở hữu WeChat cho biết lợi nhuận ròng trong quý III giảm 13% so với một năm trước. Nguyên nhân là doanh thu từ các trò chơi và quảng cáo trên PC, đặc biệt là trên các nền tảng phát video giảm.

Sự lao dốc của Tencent càng làm nổi bật sự khác biệt với Alibaba, tức giữa hai công ty công nghệ có giá trị nhất của Trung Quốc. Trong cùng tuần này, Alibaba lại đang có phong độ rất tốt.

Vào hôm thứ hai, Alibaba một lần nữa phá vỡ kỷ lục của chính mình cho "Ngày độc thân", sự kiện mua sắm hàng năm lớn nhất thế giới. Hai ngày sau, tập đoàn này lên tiếng xác nhận về suy đoán sẽ niêm yết trên sàn Hong Kong, nhằm huy động thêm 13,4 tỷ USD.

Trên thực tế, hai gã khổng lồ này khác nhau khá cơ bản. Hoạt động kinh doanh cốt lõi của Alibaba là thương mại điện tử, trong khi Tencent chủ yếu được biết đến với WeChat, "siêu ứng dụng" phổ biến có mọi thứ, từ mạng xã hội đến thanh toán kỹ thuật số. Tencent cũng có một doanh nghiệp trò chơi khổng lồ, bao gồm các tựa game nổi tiếng như "PlayerUn Unknown's Battlegrounds" (PUBG) và "Call of Duty: Mobile".

Hai công ty có diễn biến kinh doanh khá tương tự nhau. Một nghiên cứu vào tháng 8 của Bernstein chỉ ra rằng "trong 20 năm qua, thu nhập và giới hạn thị trường của họ là tương tự nhau, và cả hai đều tăng trưởng khoảng 30% mỗi năm".

Nhưng các năm gần đây, cổ phiếu Alibaba đã làm tốt hơn, tăng 33% so với mức tăng 3% của Tencent. Alibaba cũng đang vượt trội so với chỉ số tham chiếu của sàn New York khoảng 15%, trong khi Tencent vượt chỉ số Hang Seng (HSI) chỉ 1%.

Vào đầu năm, Bernstein dự đoán doanh thu của Tencent sẽ tăng chậm hơn so với Alibaba trong 3 năm tới. Nguyên nhân là hoạt động kinh doanh Tencent trải rộng trên nhiều phân khúc và đang phát triển ở các giai đoạn khác nhau. Trong khi đó,"Alibaba phát triển tốt hơn vì hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn mạnh", họ viết.

Tencent, công ty game lớn nhất thế giới, đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các quy định khắt khe đối với lĩnh vực game ở Trung Quốc vào năm ngoái. Tuy nhiên, công ty đã bắt đầu phục hồi. Số liệu công bố tuần này cho biết doanh thu từ trò chơi trực tuyến và trò chơi trên điện thoại thông minh đều tăng qua từng năm.

Dù vậy, các nhà đầu tư vẫn cảnh giác với những rào cản tiếp theo. Bởi lẽ, bất kỳ trò chơi mới nào khởi động không thành công cũng có nguy cơ tiềm ẩn lớn đối với triển vọng của công ty, theo nhận định của các nhà phân tích tại Jefferies.

Tencent còn có những thách thức khác, như suy thoái kinh tế của Trung Quốc, vốn đang gây tổn hại cho lĩnh vực quảng cáo trực tuyến. Công ty cũng đã bị cuốn vào cuộc khủng hoảng địa chính trị của Hiệp hội Bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) tại Trung Quốc vào tháng trước.

Khi ấy, một nhân vật quản lý trong NBA đã thể hiện sự ủng hộ đối với các cuộc biểu tình ở Hong Kong, buộc các đối tác Trung Quốc phải cắt đứt quan hệ với giải đấu. Trong khi, Tencent lại là đối tác kỹ thuật số độc quyền cho NBA tại Trung Quốc. Hôm thứ tư, chủ tịch Tencent Martin Lau nói rằng ông hy vọng vấn đề NBA sẽ tự được giải quyết

Tencent cũng đang bị lấn lướt trong mảng kinh doanh quan trọng là dịch vụ đám mây. Mặc dù doanh thu từ mảng này đã tăng 80% trong quý vừa qua, nhưng vẫn chỉ đạt 4,7 tỷ nhân dân tệ (669 triệu USD), thấp hơn mức 9,3 tỷ nhân dân tệ (1,3 tỷ USD) của Alibaba riêng với dịch vụ đám mây.

Tuy nhiên, nhìn chung, hầu hết nhà phân tích vẫn lạc quan về Tencent. Họ cho rằng khả năng phát triển kinh doanh Fintech và mở rộng mảng game trên thiết bị di động là hướng phục hồi. Khuyến nghị trung bình về công ty là "mua mạnh", theo nhà cung cấp dữ liệu Refinitiv.

Các nhà phân tích của Bernstein thì cho rằng doanh thu quảng cáo và trò chơi di động của Tencent có thể sẽ tăng tốc trong các quý tới. Hoạt động kinh doanh của mảng phát video trực tuyến cũng sẽ phục hồi. "Điều tồi tệ nhất đã qua", họ nhận định trong một báo cáo phân tích.

