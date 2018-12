Giáng sinh và Tết Dương lịch đang đến rất gần. Để phục vụ nhu cầu mua sắm và nghỉ ngơi của mọi người mọi nhà sau một năm làm việc vất vả, Techone khởi động chương trình khuyến mãi "Mùa đông không lạnh - Ngập tràn quà tặng - Cơ hội trúng Apple Watch Series 3".

Chương trình kéo dài từ 1 đến 31/12, áp dụng cho tất cả khách mua hàng. TechOne đưa ra mức giá giảm giá sâu, lên đến 30% và chương trình bốc thăm trúng 2 Apple Watch, cùng vô vàn quà tặng hấp dẫn.

Chương trình áp dụng cho tất cả khách mua hàng tại Techone.

100% tặng quà trên mỗi đơn hàng

Với mỗi đơn hàng trên 3 triệu đồng, khách hàng sẽ được tặng một siêu sim Việt Nam Mobile. Với mỗi đơn hàng trên 8 triệu đồng, khách hàng sẽ được nhận một combo siêu sim và balo gà con dễ thương cho bé.

3 ngày giảm giá sâu

Đặc biệt, trong 3 ngày 20 đến 22/12, TechOne sẽ tổ chức Triple Happle Day với hàng trăm mã điện thoại và phụ kiện giảm giá sâu.

Bốc thăm trúng 2 Apple Watch Serries 3 trị giá 12 triệu đồng

Mỗi một đơn hàng điện thoại, khách khi mua tại Techone sẽ có một cơ hội trúng Apple Watch Serie 3 vào dịp quay số diễn ra vào ngày 1/1/2019.

Hàng loạt mã hàng giảm giá sâu

Apple: XS/XS MAX mới giá bình ổn chỉ từ 23 triệu đồng; XS MAX Like New giá chỉ từ 21 triệu đồng; iPhone X giá từ 15 triệu đồng; iPhone 8 giá từ 10 triệu đồng hoặc 8 Plus giá từ 13 triệu đồng; iPhone 7 giá từ 7 triệu đồng hoặc 7 Plus giá từ 9 triệu đồng; iPhone 6s giá từ 4 triệu đồng hoặc 8 Plus giá từ 7 triệu đồng.

Samsung: Galaxy S9/S9 Plus giá từ 14 triệu đồng; Galaxy Note 9 giá từ 20 triệu đồng; Galaxy A9 giá từ 11 triệu đồng; Galaxy A7 giá từ 6 triệu đồng; Galaxy J6 Plus giá từ 4 triệu đồng; Galaxy J4 plus giá từ 3 triệu đồng.

Oppo: Oppo A7 giá từ 5 triệu đồng; Oppo F9 giá từ 6 triệu đồng; Oppo A3s giá từ 3 triệu đồng.

Là một trong những hệ thống bán lẻ điện thoại lâu đời và uy tín nhất tại Hà Nội, TechOne luôn nhận nhiều sự tin dùng của khách hàng nhờ giá cả cạnh tranh cùng và chất lượng tốt. Đơn vị này còn áp dụng chế độ bảo hành lên đến 12 tháng cho máy mới và 6 tháng đối với máy cũ.

Đại diện TechOne cam kết tất cả sản phẩm là chính hãng, chất lượng cùng chế độ bảo hành ưu việt. Khách hàng có thể đổi sản phẩm khi máy lỗi, hỏng và nhận nhiều phần quà từ công ty.

Liên hệ: Siêu thị điện thoại di động chính hãng TechOne - 113 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Email: sondt.kd@techone.vn. Facebook: TechOne.com.vn. Mua hàng online 0336 300 300 - 1900.6666 nhánh 1. Tư vấn bán hàng: 0387343333. Mua hàng trả góp: 083.537.5555 - 1900.6666 nhánh 3.

(Nguồn: TechOne)