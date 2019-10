Nhà băng ra mắt dự án vay công nghệ M+, cho phép thực hiện, theo dõi hợp đồng vay hoàn toàn trên thiết bị điện tử.

Những năm gần đây, các gói cho vay mua nhà của ngân hàng được nhiều gia đình trẻ lựa chọn, với mong muốn sớm có tổ ấm ổn định. Nắm bắt được nhu cầu thực tế này, Techcombank đã chính thức ra mắt dự án "Quy trình vay mua nhà trên công nghệ M+" (dự án M+), giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho khách hàng.

Nhu cầu vay mua nhà của người trẻ

Ở các nước phát triển, nhu cầu vay chiếm 70 đến 80% trong số những người mua nhà. Tại Việt Nam những năm gần đây, vay mua nhà và cách thức vay mua nhà cũng là đề tài được đối tượng khách hàng trẻ, hiện đại, năng động quan tâm.

Theo một số nghiên cứu, tại những thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM, tỷ lệ người trẻ muốn sở hữu một ngôi nhà của riêng mình theo phương thức vay trả dần được xác định vào khoảng 65% và vẫn tiếp tục gia tăng. Theo khảo sát mới đây của Fiin Group, khi muốn mua nhà, cải tạo nhà cửa, người tiêu dùng cũng có xu hướng nghĩ đến ngân hàng là địa chỉ để vay trước tiên.

Theo nhận định của các chuyên gia, giới trẻ Việt Nam hiện nay cũng như giới trẻ các quốc gia khác trên thế giới đều có nhu cầu mua nhà để ở, nhằm khẳng định tính tự lập, đánh dấu một bước chuyển quan trọng của cuộc đời mình. Tùy theo hoàn cảnh mà nhiều người chọn tự vay mua nhà, trả dần hàng tháng bằng lương hoặc dựa vào sự hỗ trợ của cha mẹ để có thể thực hiện được giấc mơ "ra riêng" này.

Ở nước ta, có nhiều nguyên nhân khiến việc vay mua nhà ngày càng được quan tâm. Thứ nhất, văn hóa coi trọng "an cư lạc nghiệp" đã ăn sâu, nên việc sở hữu một căn nhà của riêng mình luôn là mục tiêu của hầu hết người trẻ, sau khi ổn định công việc. Thứ hai, do đặc điểm thị trường bất động sản của Việt Nam đang phát triển mạnh nên căn nhà không chỉ là một tài sản có giá mà còn được xem là một công cụ đầu tư do giá bất động sản thường xuyên tăng.

Và nguyên nhân thứ ba, những năm gần đây, nhiều dự án căn hộ kết hợp với các ngân hàng đã đưa ra những phương án tài chính linh hoạt, hỗ trợ tốt, mang tính dài hạn, giúp cho đối tượng khách hàng trẻ càng có thêm những lựa chọn để tiếp cận nơi ở mà mình mong muốn. Các phương án tài chính này, cộng thêm mức thu nhập đang tăng nhanh của những người trẻ khiến việc vay mua nhà ngày càng trở nên khả thi, trong tầm tay của nhiều người.

Nắm bắt được nhu cầu thực tế này, nhiều ngân hàng đã lần lượt đưa ra những gói vay, cũng như những giải pháp hỗ trợ khách hàng. Trong số đó, có thể kể đến dự án "Quy trình vay mua nhà trên công nghệ M+" của Techcombank. Với nhiều đột phá, dự án giúp khách hàng có những trải nghiệm thú vị với nhiều công cụ hỗ trợ và tính năng mới, dễ dàng tương tác trên các thiết bị điện tử cá nhân ở mọi lúc mọi nơi.

Khi sử dụng công nghệ M+, khách hàng có thể tạo đơn vay online, kiểm tra được tiến độ xử lý hồ sơ vay mà không cần trực tiếp đến ngân hàng. Công nghệ M+ cũng cung cấp những công cụ ước tính khả năng vay vốn và mức tiền phải trả mỗi tháng, giúp khách hàng xem trước nội dung hợp đồng tín dụng và danh mục giấy tờ cần ký trước khi đến ngân hàng làm thủ tục giải ngân. Những điều này đã giúp giải tỏa tâm lý e ngại thủ tục rườm rà, mất thời gian, tốn công sức đi lại của khách hàng cần tiếp cận với gói vay mua nhà.

Dấu mốc trên hành trình "số hóa" của Techcombank

Một trong những ưu điểm nổi trội của dự án "Quy trình vay mua nhà trên công nghệ M+" chính là giúp tăng cường tính minh bạch trong quy trình vay, giúp khách hàng có thể chủ động nắm bắt được tiến độ hồ sơ xử lý khoản vay xuyên suốt hành trình vay với tính năng theo dõi thông minh trên "Hệ thống quản lý khoản vay M+"

Dự án M+ cũng giúp đối tượng khách hàng trẻ, năng động, quen thuộc với việc sử dụng các ứng dụng công nghệ có thể nộp hồ sơ và rà soát hợp đồng chỉ bằng một vài lần nhấp chuột, ngay trong sự tiện nghi tại nhà hoặc kể cả khi đang đi công tác, đi du lịch. Dự án M+ cũng đưa ra những lựa chọn thông minh hơn, khi có thể tính toán hạn mức khoản vay đủ điều kiện và mức thanh toán hàng tháng với các bảng tính ngay trên trang web.

Tất cả các bước, từ điền thông tin vào đơn đăng ký vay, thẩm định tín dụng, soạn thảo hợp đồng và cả bước giải ngân đều được "số hóa", tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức cho khách hàng.

Ví dụ, khách hàng thực hiện theo cách vay mua nhà trước đây sẽ phải gặp cán bộ ngân hàng, nghe tư vấn trực tiếp, nộp hồ sơ, quay trở lại ngân hàng để bổ sung hồ sơ, nhận kết quả, giải ngân... Nhưng hiện tại, với công nghệ M+, khách hàng có thể thực hiện hầu hết các bước này ngay trên thiết bị điện tử cá nhân.

Bà Nguyễn Vân Linh (Giám đốc dự án M+) cho biết, sau một thời gian đi vào hoạt động, khi đo lường mức độ hài lòng của khách hàng trải nghiệm hành trình vay mua nhà với quy trình số hóa M+ mang đến, mức điểm M+ đạt được là 88,1% (đánh giá trên mức 9 điểm về độ hài lòng). Tỷ lệ hồ sơ được phê duyệt so với hồ sơ khởi tạo đạt đến 96%. Đặc biệt, thời gian xử lý hồ sơ từ bước khởi tạo hồ sơ đến hoàn thành phê duyệt trả kết quả hạn mức tín dụng được rút ngắn chỉ còn 20 phút. Thời gian xử lý hồ sơ từ bước khởi tạo đơn vay tới khi hoàn thành giải ngân chỉ mất 4 ngày làm việc.

Không chỉ rút ngắn thời gian mà bằng dự án M+, Techcombank giúp khách hàng có thể kiểm tra ngay lập tức hợp đồng của mình, giấy tờ yêu cầu trước khi đến ký kết, kể cả khâu giải ngân cũng được tự động hóa. "Techcombank luôn hướng tới phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng, biến mỗi hành trình giao dịch ngân hàng của khách hàng đều là một hành trình trải nghiệm tích cực và tiện lợi", đại diện dự án cho biết.

Bà Nguyễn Vân Linh cũng chia sẻ thêm: "Theo một số công ty nghiên cứu thị trường, hiện tại hơn 50% số khách hàng mua nhà có xu hướng vay tiền ngân hàng thay cho vay từ các nguồn khác như vay người thân, họ hàng, bạn bè... Khi xu hướng vay tiền ngân hàng để mua nhà tại Việt Nam tăng lên, những giá trị mà M+ mang đến sẽ càng rất lớn, vì có thể tiết kiệm thời gian, tăng tính minh bạch, tăng tỷ lệ thành công của hồ sơ vay. Mục đích của chúng tôi là phục vụ hiệu quả cho khách hàng, mang đến những trải nghiệm dịch vụ tài chính tốt nhất".

Với 26 năm liên tục đầu tư vào con người, vào công nghệ để phát triển bền vững, Techcombank nỗ lực biến mỗi hành trình của khách hàng tiếp cận với ngân hàng đều là một hành trình nhiều niềm vui đáng nhớ.

