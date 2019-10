Thứ hai, 7/10/2019, 16:00 (GMT+7)

Techcombank nhận giải thưởng quốc tế về môi trường làm việc

Ngân hàng được trao cúp vàng tại hạng mục "Employers of the Year - Banking" của The Stevie Awards.

Theo Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đây là năm đầu tiên đơn vị tham gia giải The Stevie Awards tại New York (Mỹ). Các chiến lược về hoạch định và tuyển dụng nguồn nhân lực của Techcombank xây dựng từ ngắn hạn, trung hạn đến dài hạn, đảm bảo tạo dựng một môi trường làm việc thân thiện, cởi mở. Lãnh đạo ngân hàng tạo điều kiện cho mỗi cán bộ nhân viên có thể hiện thực hóa con đường sự nghiệp của mình. "Cúp vàng tại giải thưởng Stevie Awards ghi nhận những nỗ lực và cam kết của Techcombank trong việc tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, lý tưởng. Chúng tôi muốn tạo điều kiện để mỗi thành viên có thể thanh công hơn mỗi ngày", đại diện Techcombank chia sẻ. Không gian tại một phòng giao dịch của Techcombank. Techcombank nằm trong danh sách 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam do mạng cộng đồng nghề nghiệp Anphabe và Công ty nghiên cứu thị trường Intage công bố năm 2019. Liên tiếp nhiều năm Techcombank giữ vị trí top 2 về môi trường làm việc trong ngành ngân hàng. Đơn vị cũng nhận các giải về nhân sự trong năm 2018 như: Vietnam HR Awards, The Asia HRD Awards. Thành lập từ năm 1993, Techcombank là một trong những ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam. Ngân hàng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho hơn 5,4 triệu khách hàng ở Việt Nam với mạng lưới 315 chi nhánh trên toàn quốc. Techcombank đang có hơn 10.000 cán bộ nhân viên. Theo vị đại diện, ngân hàng dẫn đầu về hiệu quả, có giá trị vốn hóa đứng thứ ba trên thị trường và được xếp hạng tín nhiệm cao. The Stevie Awards là giải thưởng quốc tế, tổ chức lần đầu tiên vào năm 2002 bởi ông Michael P. Gallagher, một doanh nhân người Mỹ. Giải thưởng vinh danh các cá nhân, tổ chức có những thành tựu về kinh doanh, đổi mới sáng tạo hay các doanh nghiệp có môi trường làm việc hàng đầu trên thế giới. Thành Dương