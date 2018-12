Techcombank chốt quyền chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 200% / Cổ phiếu Techcombank giảm mạnh trong ngày chào sàn

Sáng nay, Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) họp báo công bố kết quả kinh doanh trong quý II và nửa đầu năm 2018. Theo đó, nhà băng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 5.200 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay và tăng gần gấp đôi so với cùng giai đoạn năm 2017.

Trong 6 tháng đầu năm, Techcombank đạt 8.659 tỷ đồng tổng thu nhập hoạt động, trong đó thu nhập lãi thuần từ hoạt động tín dụng đạt hơn 5.000 tỷ đồng và hơn 40% doanh thu còn lại đến từ khoản thu ngoài lãi.

Đến cuối quý II, dư nợ cho vay khách hàng của Techcombank đạt 166.700 tỷ đồng, tăng gần 5% so với đầu năm. Tuy nhiên, cơ cấu tín dụng của Techcombank có sự thay đổi đáng kể khi vay ngắn hạn tăng từ 25% lên 53%, còn vay trung - dài hạn giảm về 57%.

Trong đó, ngân hàng này đạt gần 1.200 tỷ thu từ phí, 940 tỷ lãi ròng từ tài sản tài chính và gần 1.500 tỷ đồng thu nhập khác. Phần thu nhập khác chủ yếu từ các hoạt động bất thường như bán công ty tài chính Techcom Finance (gần 900 tỷ đồng) và thu hồi nợ đã xử lý rủi ro tín dụng (471 tỷ).

Theo Tổng giám đốc Nguyễn Lê Quốc Anh, chiến lược của ngân hàng này hiện tại và trong tương lai là cân bằng giữa khoản thu từ lãi và ngoài lãi, dự kiến nguồn thu không từ tín dụng sẽ chiếm khoảng 40-50% tổng thu nhập hoạt động của Techcombank thời gian tới.

Trong khi đó, với hoạt động tín dụng, gần một nửa thu nhập lãi thuần của Techcombank đến từ các khách hàng cá nhân với phân khúc khách hàng có tài sản đảm bảo, chủ yếu là vay mua nhà và mua xe ôtô.

Trước câu hỏi về triển vọng cuối năm khi tăng trưởng lợi nhuận Techcombank nửa đầu năm có phần đóng góp đáng kể từ các khoản bất thường, ông Quốc Anh cho rằng những khoản thu này chỉ là "bất thường" với nhà đầu tư, trong khi với ban lãnh đạo đều là những dự tính từ trước.

"Nói là lợi nhuận bất thường nhưng rõ ràng năm nào Techcombank cũng có những khoản này với quy mô tương tự. Chúng tôi không thể nói ra cụ thể nhưng những khoản bất thường này đều là bình thường và nằm trong kế hoạch của ban lãnh đạo", Tổng giám đốc Techcombank nói và cho rằng mục tiêu lợi nhuận trước thuế 10.000 tỷ đồng trong năm nay là hoàn toàn khả thi.

Trong giai đoạn 6 tháng đầu năm, một lý do khác tạo nên con số lợi nhuận kỷ lục là việc trích lập dự phòng giảm mạnh so với cùng kỳ. Do đã tất toán khoản nợ bán cho VAMC vào năm 2017, chi phí dự phòng trong nửa đầu năm 2018 của Techcombank chỉ còn hơn 1.000 tỷ đồng, giảm 56%.

Minh Sơn