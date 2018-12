Nhà phố thương mại The TWO Central là một trong ba hệ thống nhà phố sầm uất tại khu đô thị Gamuda Gardens được chủ đầu tư Gamuda Land Việt Nam tiếp tục giới thiệu ra thị trường. Ngoài chiết khấu tiền tỷ, khách hàng còn được miễn phí một năm sử dụng câu lạc bộ Gamuda Gardens.

Tọa lạc tại vị trí chính giữa khu quần thể chung cư và bao quanh tòa The TWO Residence, nhà phố thương mại The TWO Central cao 4 tầng, gồm 55 căn với mặt chính diện quay về phía đường Vành đai 3. Mỗi căn The TWO Central có diện tích xây dựng từ 267,4m2 đến 748,2m2.

The TWO Central - nhà phố thương mại cơ hội sinh lời lớn.

Trải rộng trên diện tích đất hơn 4.935m2, The TWO Central với hai dãy nhà phố thương mại nằm song song, đối xứng tạo thành một thể thống nhất, mô phỏng nhịp điệu tấp nập, năng động của một khu trung tâm mua sắm. Một dãy nhà có mặt hướng ra những trục đường lớn và còn một dãy nhà hướng vào tuyến đường nội khu chung cư.

Đây là loại hình nhà "2 in 1" ở kết hợp với kinh doanh thương mại được thiết kế tối ưu công năng sử dụng với tầng một và tầng lửng dùng cho thuê hoặc mở cửa hàng, trong khi đó gia chủ có thể an cư và sinh sống tại tầng 2 và 3 rộng thoáng.

Dù là nhà phố, song hệ thống cửa sổ khá lớn cùng các khe sáng giúp gia chủ tận dụng mọi nguồn ánh sáng và không khí trong lành của khu đô thị. Nhờ đó, các căn nhà phố tại The TWO Central thích hợp cho mô hình kinh doanh sinh lời, song vẫn đảm bảo yếu tố riêng tư để an cư, lập nghiệp của gia chủ.

Không chỉ mang đến tiện ích cho cư dân khu đô thị, The TWO Central còn là điểm đến giao thương, kinh doanh của gần 12.000 cư dân và khách hàng sống, làm việc tại khu đô thị Gamuda Gardens. Bên cạnh đó là hàng chục nghìn lượt khách lưu thông trên tuyến đường huyết mạch đường Vành đai 3, đường Tam Trinh hay những du khách thường xuyên tới tham quan và vui chơi tại công viên Yên Sở và cư dân tại các chung cư hiện đại tại khu vực quận Hoàng Mai (Hà Nội).

5 khách hàng đầu tiên đăng ký mua sẽ được chiết khấu lên tới 1,2 tỷ đồng.

Tại The TWO Central, cư dân còn được tận hưởng bầu không khí trong lành của khu đô thị đáng sống nhất Hà Nội - Gamuda Gardens. Toàn bộ hệ thống cây xanh, đường dạo, công viên đều được chăm sóc tỉ mỉ, kỹ lưỡng để cho cư dân yên tâm an cư lập nghiệp.

Với các tiện ích được trang bị đồng bộ, cuộc sống của mỗi cư dân dễ dàng hơn bao giờ hết. Câu lạc bộ Gamuda Gardens với đầy đủ trang thiết bị tối tân phục vụ nhu cầu thư giãn, giải trí gồm bể bơi tiêu chuẩn Olympic, phòng tập gym, phòng xông hơi, sân tennis, phòng hội thảo, nhà hàng…

Dãy nhà phố thương mại đang đi vào hoạt động với đa dạng các loại hình kinh doanh như cửa hàng café, siêu thị, đồ nội thất, đồ gia dụng… Hệ thống giáo dục đạt chuẩn quốc tế với mô hình trường Liên cấp quốc tế Singapore (SIS) tại Gamuda Gardens, trường mẫu giáo IQ Montessori. Trạm cung ứng nhiên liệu và trung tâm thương mại dịch vụ Sông Hồng tại Gamuda Gardens sẽ là trạm trung chuyển tấp nập trong thời gian tới. Trung tâm chăm sóc sức khỏe 3 Sơn với đầy đủ các thiết bị tối tân nhằm mang đến dịch vụ khám chữa bệnh chuẩn quốc tế.

Ngoài ra, cư dân còn được tận hưởng bầu không khí trong lành và không gian xanh mát với đầy đủ các công trình vui chơi công cộng ngoài trời tại công viên Yên Sở (rộng nhất miền Bắc). Việc mua sắm với những thương hiệu nổi tiếng thế giới tại trung tâm thương mại và bán lẻ LePARC by Gamuda của cư dân cũng trở nên dễ dàng.

Tọa lạc tại vị trí chiến lược ngay cửa ngõ phía Nam Hà Nội, cư dân chỉ mất khoảng 15 phút lái xe trên các tuyến đường chính kết nối với quận trung tâm như đường Vành đai 3 trên cao, đường Pháp Vân, quốc lộ 1A, 1B, Tam Trinh và sắp tới là đường đê sông Hồng dẫn đến khu đô thị Gamuda Gardens, có chiều dài 2.600m, rộng 40m vừa được thành phố chấp thuận chủ trương xây dựng

Thanh Thư