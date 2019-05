Far East Hospitality tác 5 Elements Development triển khai hai dự án lưu trú chuẩn quốc tế tại Lê Công Kiều và Ngô Văn Năm (quận 1).

Chiều 10/4, tại TP HCM, Far East Hospitality và 5 Elements Development thực hiện lễ ký kết hợp đồng quản lý cho hai khách sạn luxury boutique tại TP HCM và dự kiến chính thức hoạt động vào tháng 9/2019.

Theo đó, hai đơn vị cộng tác nhằm chuẩn bị và vận hành hai dự án khách sạn thuộc phân khúc luxury boutique tại TP HCM dự kiến đưa vào hoạt động từ tháng 9. Far East Hospitality bổ nhiệm là đơn vị tư vấn trong các giai đoạn triển khai dự án cũng như trở thành nhà điều hành duy nhất và độc quyền của các khách sạn này.

Ông Arthur Kiong (phải) - Giám đốc Điều hành Tập đoàn Far East Hospitality ký kết hợp tác cùng ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch 5 Elements Development.

Có mặt tại buổi lễ là đại diện của Far East Hospitality - ông Arthur Kiong - Giám đốc Điều hành Far East Hospitality cùng các đại diện của 5 Elements Development.

Ông Kiong cho biết sự hợp tác này có ý nghĩa rất lớn cho cả hai công ty. Tập đoàn nhận thấy Việt Nam là thị trường rất tiềm năng và là một trong những điểm đến có tốc độ tăng trưởng đột phá trong nhiều năm trở lại đây. Việc xây dựng và vận hành hai khách sạn chuẩn quốc tế nằm trong chuỗi dự án Hotel Boutique Collection sẽ là tiền đề cho sự phát triển tiếp theo của Far East Hospitality tại Việt Nam.

Dự án đầu tiên toạ lạc tại góc đường Lê Công Kiều và Nguyễn Thái Bình (quận 1) nằm trong khu vực mang nhiều dấu tích văn hoá, nghệ thuật của thành phố. Lấy cảm hứng từ nét văn hoá của con đường cổ kính, khách sạn này sẽ sở hữu vẻ ngoài đương đại cùng lối kiến trúc mang dấu ấn Đông Dương cổ điển. Nội thất mang đậm chất indochina với màu gỗ chủ đạo mang cảm giác Á Đông. Bên cạnh đó, khách sạn còn sở hữu tổ hợp F&B bao gồm một nhà hàng Steak house, hầm rượu ở tầng hầm, một nhà hàng indochina phục vụ 24/7 và một mixologist bar đặt trong không gian vườn mở tầng 8.

Trong khi đó, khách sạn trên đường Ngô Văn Năm (quận 1) lại hướng đến sự tinh tế, tối giản của đất nước mặt trời mọc. Khách sạn sở hữu những nét văn hoá và kiến trúc đặc thù của Nhật Bản như onsen, phòng truyền thống Tatami và một nhà hàng Michelin Omakase. Lựa chọn khu vực có nhiều người Nhật sinh sống và làm việc, dự án Ngô Văn Năm Hotel không chỉ nhắm đến lượng khách du lịch Nhật Bản đến với Việt Nam mà còn hướng tới lượng khách du lịch trong và ngoài nước có hứng thú và tìm kiếm những trải nghiệm du lịch đậm chất Nhật Bản.

Buổi ký kết là kết quả của một thời gian dài đàm phán của hai bên.

Far East Hospitality thuộc Far East Organisation là một trong những đơn vị phát triển dự án tư nhân lớn nhất tại Singapore, sở hữu 9 thương hiệu gồm Oasia, Quincy, Rendezvous, Village, Far East Collection, Adina Hotels, Vibe Hotels, Travelodge Hotels và TFE Hotels Collection. Việc trao toàn quyền quản lý, điều hành hai khách sạn cho Far East Hospitality sẽ mang đến những cơ hội cho các sáng kiến bán chéo của các nhãn hiệu và thị trường khác nhau, cung cấp cho khách hàng các sự lựa chọn về địa điểm đa dạng hơn.

Trong khi đó, 5 Elements Development là công ty chuyên về phát triển khách sạn với trọng tâm cốt lõi tập trung vào phân khúc luxury boutique và các khách sạn hạng sang 4-5 sao tại những vị trí đắc địa của Việt Nam. Doanh nghiệp chú trọng việc tạo ra những trải nghiệm khách sạn độc đáo bằng sự đầu tư tỉ mỉ về chất lượng cũng như hợp tác cùng các nhà điều hành nổi tiếng trên thế giới.

Bảo An