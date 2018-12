Đây là số liệu từ kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm do Công ty CP Tập đoàn Masan (mã chứng khoán MSN) vừa công bố. Kết quả này đến từ biên lợi nhuận tăng lên mức 8,7% từ mức 4,4% trong cùng kỳ. Nếu tính thêm 1,472 tỷ đồng từ việc "giả định" bán một phần tỷ lệ sở hữu của công ty tại Techcombank, lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông của công ty theo báo cáo tài chính trong 9 tháng đầu năm 2018 lên đến 3.779 tỷ đồng, tăng trưởng 211,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 3 quý vừa qua, Masan Group ghi nhận doanh thu thuần 26.630 tỷ đồng, giảm 3% so với mức 27.451 tỷ đồng trong cùng kỳ năm 2017, chủ yếu là do giảm doanh thu của Masan Nutri-Science bởi khủng hoảng giá heo. Nếu không bao gồm phần doanh thu này, doanh thu thuần hợp nhất cho 9 tháng năm 2018 của tập đoàn vượt 29% so với cùng kỳ năm 2017.

Các nhãn hàng thực phẩm của Masan tiếp tục ghi nhận mức doanh thu tăng cao so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tập đoàn đánh giá điều này sẽ tạo nền tảng cho kết quả kinh doanh năm 2018 ấn tượng, giúp tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận đạt hai con số cho năm 2019 cũng như các năm tiếp theo.

Trong đó, Masan Consumer (mã chứng khoán MCH) có doanh thu thuần tăng trưởng 30% nhờ vào thực hiện chiến lược cao cấp hóa các sản phẩm trong lĩnh vực thực phẩm và mở rộng lĩnh vực đồ uống. Công ty dự kiến tiếp tục đưa ra các phát kiến mang tính đột phá trong các ngành hàng còn mới (như thịt chế biến và bia) để đẩy cao doanh thu.

Masan Resources (mã chứng khoán MSR) tạo ra dòng tiền tự do là 30 triệu USD trong 9 tháng và dự tính sẽ đạt 50-60 triệu USD cho cả năm 2018, vượt 30% so với năm 2017. Công ty hoàn tất việc mua lại 49% cổ phần của công ty liên doanh với H.C. Starck và đổi tên thành Công ty TNHH Vonfram Masan. Ngoài ra, MSR tiếp tục tìm kiếm cơ hội hợp tác chiến lược với các nhà chế biến sâu vonfram để tạo giá trị gia tăng cho cổ đông.

Masan Resources tiếp tục tìm kiếm cơ hội hợp tác với các nhà chế biến sâu vonfram.

Masan Nutri-Science (mã chứng khoán MNS) có doanh thu thức ăn cho heo tăng nhẹ trong quý vừa rồi, nhưng sẽ cần phải thêm 6 tháng nữa để có thể hồi phục hoàn toàn. MNS sẽ chuyển đổi từ nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi đơn thuần thành công ty cung cấp sản phẩm thịt tươi có thương hiệu cho người tiêu dùng từ quý IV này. Công ty đang thống nhất mô hình phân phối và hoàn tất thỏa thuận với đối tác cung cấp dịch vụ chuỗi cung ứng kho lạnh để kịp tung sản phẩm thịt tươi như kế hoạch. Trang trại Nghệ An vừa xuất chuồng 1.000 heo hơi với giá trung bình là 48.500 đồng mỗi kg. Công ty dự báo thị trường thức ăn chăn nuôi sẽ tăng trưởng trong năm 2019, do giá heo ổn định trong hai quý vừa qua giúp các hộ chăn nuôi heo cảm thấy tự tin hơn và bắt đầu tái đàn.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2018 của đơn vị liên kết - Techcombank (mã chứng khoán TCB) - tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Ngân hàng duy trì tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE) cao, ở mức 25,4%. TCB đang trên đi đúng kế hoạch đạt lợi nhuận trước thuế 10.000 tỷ đồng cho năm 2018.

Lộc An