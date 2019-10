BEST Inc. (NYSE: BEST) là đơn vị cung cấp các giải pháp thông minh, tích hợp dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng. Được thành lập vào năm 2007, BEST tận dụng sự đổi mới về mặt công nghệ và chuỗi cung ứng, mang đến nhiều loại hình dịch vụ logistics, bao gồm dịch vụ chuyển phát nhanh, vận tải, quản lý chuỗi cung ứng, nền tảng ứng dụng di động kết nối khách hàng với đơn vị vận tải, vận tải quốc tế và dịch vụ tài chính. Với việc bắt đầu vận hành tại Việt Nam, BEST mang đến những giải pháp và dịch vụ tiên tiến, góp phần mở rộng mạng lưới tại 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Trung Quốc, Mỹ, Đức, Australia, Thái Lan...