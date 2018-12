Phát biểu tại lễ ký kết, ông David Wray - Phó Chủ tịch Tập đoàn Wyndham cho biết, 2 dự án mở cửa vào cuối năm 2019 và 2020 sẽ nâng cao tiêu chuẩn nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam. Với kinh nghiệm quản lý 9.000 khách sạn với 600.000 phòng trên toàn cầu, Wyndham sẽ giúp hai dự án trở thành điểm đến ưa thích của khách du lịch.

Ông Nguyễn Hữu Đường - Chủ tịch Tập đoàn Hoà Bình ký kết hợp đồng quản lý vận hành khách sạn Hà Nội Golden Lake và Hội An Golden Sea với ông David Wray - Phó chủ tịch Wyndham.

"Dự án Hội An Golden Sea nằm trên bãi biển hoang sơ, không xa thị xã Hội An nơi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, trong khi đó dự án Hà Nội Golden Lake View ở vị trí không xa địa điểm này, tại thành phố toàn cầu được biết đến như Hà Nội. Cả hai khách sạn đều sẽ bao gồm một tổ hợp các tiện ích sang trọng và xa xỉ", ông David Wray cho biết.

Ông David Wray - cho biết khách sạn Hà Nội Golden Lake và Hội An Golden Sea sẽ được gắn thương hiệu Dolce, dòng sản phẩm cao cấp của Wyndham Hotels & Resorts.

Phối cảnh khách sạn Hà Nội Golden Lake.

Dự án tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Hà Nội Golden Lake nằm tại số B7 Giảng Võ, quận Ba Đình, với 3 mặt giáp đường: phía Nam giáp phố Nam Cao, phía Tây giáp đường Trần Huy Liệu; phía Bắc giáp đường nội bộ và có tầm nhìn toàn cảnh hồ Giảng Võ. Chủ đầu tư kỳ vọng tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Hà Nội Golden Lake sẽ là một trong những khách sạn sang trọng, nơi đón tiếp các chính khách, doanh nhân, các tỷ phú... cũng như khách du lịch khắp nơi trên thế giới khi đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Công trình được thiết kế theo phong cách tân cổ điển kết hợp hiện đại với các chi tiết phù điêu tinh xảo, những mảng kính lớn. Hà Nội Golden Lake được phủ vàng toàn bộ nội thất và ngoại thất tòa nhà, từ mặt đứng đến những chi tiết lan can, chỉ, phào, cột phần đế được dát vàng 24k. Không gian nội thất các tầng dịch vụ và sảnh khách sạn cùng các trang thiết bị nhà vệ sinh; dụng cụ ăn uống; bể bơi vô cực bốn mùa trên mái nhà cũng được phủ vàng 24k.

Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp còn được thiết kế và thi công bằng kỹ thuật tiên tiến, hiện đại. Dự án có 4 tầng hầm, trong đó, tầng hầm một có chức năng để ôtô, siêu thị; tầng 2 dành để xe máy; tầng 3, 4 có bãi đỗ ôtô nâng với hệ thống nâng xe tự động 5 tầng với công nghệ hiện đại được nhập khẩu từ các nước tiên tiến và 25 tầng nổi được thiết kế với các không gian sang trọng, hiện đại.

Từ tầng một đến tầng 5 là các không gian tổ chức sự kiện rộng khoảng 5.000m2; không gian nhà hàng phục vụ các món ăn Âu, Á với các dụng cụ đựng thức ăn và đồ uống đều được dát vàng. Không gian dịch vụ chăm sóc sức khỏe, spa, phòng tập gym, bể sục, bể vầy... phục vụ nhu cầu của khách hàng thương lưu. Từ tầng 5 đến tầng 25 là diện tích cho 378 căn với hơn 440 phòng ngủ đẳng cấp 6 sao với các phòng suite Hoàng gia và Phòng Tổng thống, phòng Hội nghị...

Dự án Hội An Golden Sea có hướng nhìn trực diện ra biển.

Wyndham cũng quản lý khách sạn Hội An Golden Sea với 400 phòng do Tập đoàn Hoà Bình làm chủ đầu tư và dự kiến hoàn thành cuối năm 2020. Hội An Golden Sea có diện tích khoảng 6,98ha hưởng trọn lợi thế trực diện bãi biển An Bàng - nơi được trang web du lịch trực tuyến lớn nhất thế giới TripAdvisor bình chọn là một trong 25 bãi biển đẹp nhất châu Á và chỉ cách phố cổ Hội An 5km.

Hội An Golden Sea nổi bật trong thiết kế tổng mặt bằng là khu căn hộ du lịch cao cấp, khu trung tâm thương mại tổng hợp và khu biệt thự. Khu căn hộ du lịch thương mại tổng hợp nằm ở phía trước của dự án, tiếp cận trực tiếp từ đường Lạc Long Quân. Tổ hợp kiến trúc hướng ra biển của căn hộ du lịch cao cấp và khu nhà nghỉ thấp tầng gợi nét sóng nối tiếp hướng ra biển, các không gian hoạt động - cảnh quan bên trong căn hộ du lịch cao cấp là những nét kiến trúc tinh tế, khỏe khoắn.

Khu căn hộ du lịch, thương mại, dịch vụ này có các công trình vui chơi giải trí như rạp chiếu phim, khu ẩm thực Âu Á, hội nghị đồng bộ về nét kiến trúc tân cổ điển với khu căn hộ du lịch cao cấp, mang hơi thở và hình thái của biển.

Tâm Anh