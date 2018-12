Khoản tiền này sẽ được Công ty Cổ phần Địa ốc Alphanam - chủ đầu tư dự án tổ hợp khách sạn, căn hộ cao cấp Four Points By Sheraton và Luxury Apartment Đà Nẵng chiết khấu trực tiếp vào giá bán.

Căn hộ Luxury Apartment Đà Nẵng nằm trong khu tổ hợp cao cấp liền kề là khách sạn Four Points By Sheraton do tập đoàn Starwood quản lý. Luxury Apartment sở hữu vị trí đắc địa, nằm dọc theo bãi biển Mỹ Khuê đáp ứng được cả 3 tiêu chí gồm đầu tư, an cư và nghỉ dưỡng.

Theo chủ đầu tư, Luxury Apartment số lượng có hạn chế nhưng tính thanh khoản cao. Các căn hộ do kiến trúc sư Salvador Perez Arroyo thiết kế theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao với diện tích linh hoạt 60-100m2 có từ một đến hai phòng ngủ, phù hợp với mục đích để ở, nghỉ dưỡng và cho thuê.

Căn hộ Luxury Apartment được thiết kế theo phong cách tân cổ điển.

Với mục đích tạo nên sản phẩm chất lượng phục vụ nhu cầu sống đẳng cấp cho các cư dân tương lai, tất cả các căn hộ Luxury Apartment đều được chủ đầu tư kỳ công từ việc lựa chọn thiết kế tổng quan, trang trí nội thất đến lựa chọn đơn vị quản lý tòa nhà mang tầm quốc tế Savills Việt Nam.

Nhờ đó, tất cả các căn hộ thiết kế mở, thông thoáng, một mặt hướng biển và có tầm nhìn tới bán đảo Sơn Trà, bãi tắm Phạm Văn Đồng, mặt còn lại hướng ra trung tâm thành phố Đà Nẵng. Lối thiết kế này, các căn hộ có thể đón nắng, đón gió tự nhiên và giúp chủ nhân luôn tận hưởng bầu không khí trong lành và sảng khoái vào mỗi buổi bình minh tại chính căn hộ của mình.

Ngoài ra, nơi đây cũng hội tụ những tiện ích và dịch vụ đẳng cấp đạt chuẩn 5 sao gồm hệ thống nhà hàng, ẩm thực phong phú, khu bể bơi thư giãn trong xanh, khu vui chơi trẻ em rộng lớn, phòng tập gym hiện đại…

Đà Nẵng là một trong những địa phương thu hút hàng trăm ngàn lượt khách trong nước và quốc tế tới tham quan du lịch mỗi năm. Điều này tạo điều kiện cho dịch vụ bất động sản nghỉ dưỡng phát triển. Đặc biệt với những căn hộ có vị trí vàng bên mặt biển Mỹ Khê và nằm trong tổng thể khu tiện ích đẳng cấp 5 sao như Luxury Apartment dự báo ngày càng hút khách. Bên cạnh đó, Luxury Apartment còn thuộc nhóm "Second Home" - khách hàng vừa có thể sử dụng căn hộ của mình để nghỉ dưỡng, vừa có thể cho thuê lại, hài hòa lợi ích sinh hoạt và kinh doanh sinh lời.

"Với chính sách hợp tác thuê lại căn hộ, khách mua sẽ được chủ đầu tư cam kết mức lợi nhuận lên đến 264 triệu đồng mỗi năm", lãnh đạo Alphanam cho hay.

Luxury Apartment đang xây dựng đến tầng 21 và dự kiến bàn giao vào quý I/2017. Hiện tại nhà mẫu của dự án đã hoàn thiện và được đặt tại tầng 7, lô đất A1 - A6, khu biệt thự cao cấp Sao Đỏ, đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Thanh Thư