Trong vài năm qua, sản phẩm gas lạnh giả xuất hiện trên thị trường ngày càng nhiều. Sản phẩm giả không những ảnh hưởng đến chất lượng gas mà còn nguy hiểm đến tính mạng con người. Năm 2011, 2 người đã thiệt mạng do gas lạnh giả khi một container lạnh phát nổ do sử dụng hỗn hợp gas R134a và R40. Tai nạn thương tâm này là sự nhắc nhở về tầm quan trọng của việc sử dụng hàng thật mọi lúc mọi nơi.

Từ hậu quả của những tai nạn tương tự, hãng Chemours đã lập ra "Chương trình đảm bảo nhãn hàng Chemours toàn cầu". Chương trình triển khai nhiều chiến thuật nhằm tiêu trừ hàng giả, từ việc ứng dụng nhiều tính năng bảo vệ trên bao bì đến việc khởi kiện hình sự đối với các thủ phạm làm hàng giả. Gần đây, Chemours vừa hoàn tất việc điều tra những hoạt động làm gas lạnh giả của nhãn hiệu này tại Việt Nam. Kết quả, 2 phát quyết đã thành công, các đối tượng làm gas giả phải chịu án tù cũng như đền bù thiệt hại bằng tiền.

Sản phẩm Freon 134a chính hãng của Chemours.

Ngày 22/1/2015, Công an Kinh tế quận Hai Bà Trưng bất ngờ kiểm tra một xe chở hàng khi họ đang vận chuyển 50 bình gas lạnh R134a giả. Khi kiểm tra nhà của chủ xe này, công an đã phát hiện thêm 7 bình gas lạnh Suva R134a giả. Công an đã tìm cách truy ngược người giao hàng để xác định danh tính người làm gas giả.

Qua kiểm tra, 50 bình trong số 57 bình được xác định là gas lạnh Suva R134a giả. Công an Kinh tế đã chuyển hồ sơ vụ án qua Viện Kiểm sát quận Hai Bà Trưng, Hà Nội thụ lý. Ngày 31/10/2015, Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng đã đưa ra phán quyết số 244/2015/HSST xử phạt người vận chuyển và người sản xuất gas giả bản án 18 tháng tù treo và 36 tháng cấm kinh doanh do buôn bán gas lạnh giả.

Tháng 2/2015, Công an kinh tế TP HCM cũng kiểm tra một cửa hàng kinh doanh cũng như nhà kho của một đơn vị và phát hiện hơn 300 bình gas Freon 134a giả. Khi xét nghiệm và xác định đó là gas giả, công an quyết định khởi tố hình sự chủ cửa hàng này. Hồ sơ vụ án được chuyển đến Tòa án nhân dân TP HCM.

Tháng 5/2016, Toàn án Nhân dân TP HCM đưa ra phán quyết số 169/2016/HSST, xử phạt chủ cửa hàng 5 năm tù giam và phạt tiền từ số lợi nhuận thu về do bán hàng giả. Hiện tại, vụ án đã được chuyển đến Tòa án tối cao TP HCM thụ lý do thủ phạm kháng án.

"Gas lạnh giả là một vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến mọi thành viên trong chuỗi giá trị sử dụng của nó, từ nhà sản xuất đến người sử dụng cuối cùng. Đó là lý do chúng tôi nỗ lực bảo vệ nhãn hàng nhằm đảm bảo sự an toàn cho sản phẩm của mình cũng như tuân thủ về an toàn theo Điều ước Quốc tế về môi trường. Một khi vấn đề gas lạnh giả vẫn còn tồn tại trong ngành công nghiệp lạnh, chúng tôi còn tiếp tục hợp tác với những nhà thực thi pháp luật, các quan chức chính phủ cũng như các ban ngành Hải quan nhằm truy tố thủ phạm đến mức cao nhất của pháp luật", Beth Sassano - Giám đốc nhãn hàng toàn cầu của Công ty Chemours cho biết.

Thông tin chi tiết về gas lạnh chính hãng, hoặc các trường hợp nghi ngờ gas lạnh giả mang thương hiệu Chemours liên lạc với văn phòng đại diện tại tầng 13, Tòa nhà Kumho Asiana, số 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM. Hotline: +84 8 3939 0399.

(Nguồn: Chemours)