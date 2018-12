Eximbank đã tạm ứng 93 tỷ đồng cho vụ sổ tiết kiệm 245 tỷ 'bốc hơi' / Phó thủ tướng chỉ đạo giải quyết vụ mất 245 tỷ ở Eximbank

Tại buổi trao đổi với báo chí chiều 26/6, Tổng giám đốc Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank, ông Lê Văn Quyết cho biết, do vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp nằm ngoài tầm xử lý nội bộ của ngân hàng và đối tượng chính là Lê Nguyễn Hưng vẫn đang bị truy nã, nên thoả thuận tạm ứng này không ảnh hưởng đến tiến trình tố tụng của vụ án hình sự, ngân hàng vẫn đưa vụ việc ra tòa.

Theo ông Quyết, Eximbank đang phối hợp với các cơ quan tố tụng để đẩy nhanh tiến độ giải quyết. "Dù vụ việc đang trong quá trình điều tra, nhưng ngân hàng cũng có thiện chí, vì mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng, nên chúng tôi thống nhất tạm ứng 93 tỷ đồng cho bà Bình", ông chia sẻ và cho biết số tiền 152 tỷ đồng còn lại sẽ trả khi có kết luận chính thức của cơ quan điều tra.

Ông Quyết thừa nhận, trước đây giữa ngân hàng và khách hàng có khoảng cách xa trong quá trình đàm phán. Tuy nhiên, với động thái chia sẻ gần đây, hai bên đã tìm được tiếng nói chung.

Tổng giám đốc Eximbank Lê Văn Quyết cho biết thoả thuận tạm ứng này không ảnh hưởng đến tiến trình tố tụng của vụ án hình sự và vụ việc vẫn chờ kết quả của toà án. Ảnh: Lệ Chi.

Phó tổng giám đốc Eximbank - ông Nguyễn Cảnh Vinh cho biết thêm, ngân hàng khẳng định quyền lợi hợp pháp của khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu, nên sẽ tuân thủ theo phán quyết có hiệu lực pháp lý của cơ quan có thẩm quyền, và mong muốn các bên liên quan gồm ngân hàng, người gửi tiền và cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp tích cực để vụ việc nhanh chóng được giải quyết, nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của các bên liên quan.

Về ông Lê Nguyễn Hưng, nguyên Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TP HCM, người đang bị truy nã, ông Nguyễn Cảnh Vinh cho biết ngân hàng đã gửi công hàm và văn bản đến Bộ Ngoại giao đề nghị hỗ trợ truy bắt.

Tại buổi họp, bà Bình cũng cho rằng, thỏa thuận về việc tạm ứng này mới chỉ là bước đầu trong tiến trình giải quyết vụ việc. Do đó, bà mong Eximbank sẽ tiếp tục thể hiện thiện chí để thúc đẩy việc giải quyết dứt điểm, nhanh chóng vụ việc nói trên, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp của các bên.

Mặt khác, bà tin rằng cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng ban hành kết luận cuối cùng và có phán quyết giải quyết quyền lợi hợp pháp, công bằng cho bà. "Tôi cam kết sẽ tuân thủ kết quả cuối cùng của cơ quan chức năng", bà nói.

Ngoài ra, theo bà Bình, thông qua kết quả đàm phán tạm ứng lần này cũng giải quyết được một việc quan trọng với cá nhân bà đó là làm sáng tỏ mối quan hệ liên đới giữa bà với ông Lê Nguyễn Hưng. Bà Bình khẳng định mình hoàn toàn không có sự thông đồng cũng như mối quan hệ cá nhân với ông Lê Nguyễn Hưng - người đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Trước đó, trong suốt quá trình khiếu nại, bà Bình kiên quyết yêu cầu Hội đồng quản trị Eximbank xem xét và quyết định thanh toán ngay cho bà số tiền gốc là 245 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi). Bà không đồng ý đưa vụ việc ra tòa như đề xuất của Eximbank vì cho rằng mình gửi tiền vào ngân hàng hợp pháp, không rút trước hạn và vẫn giữ sổ tiết kiệm gốc trong tay.

Theo hồ sơ ban đầu của vụ án, từ năm 2013, bà Bình có mở 3 sổ tiết kiệm với tổng số tiền gốc hơn 301 tỷ đồng (trong đó một sổ 247 tỷ đồng, một sổ 49 tỷ đồng và một sổ 5,4 tỷ)

Tháng 2/2017, khi sổ tiết kiệm 49 tỷ đồng đến ngày đáo hạn, bà liên hệ để rút số tiền này thì Eximbank cho biết tiền gửi của bà không còn trong hệ thống. Sau đó bà kiểm tra lại toàn bộ các sổ tiết kiệm thì được Eximbank thông báo và cung cấp chứng từ cho thấy đã bị rút hết 245 tỷ, trong khi bà vẫn còn giữ sổ tiết kiệm.

Sự việc xảy ra được cho là do ông Lê Nguyễn Hưng, nguyên Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TP HCM đã làm giả giấy tờ để rút tiền từ các sổ tiết kiệm của bà. Ngày 6/3/2017, Eximbank cũng gửi đơn tố giác hành vi có dấu hiệu tội phạm của ông Hưng đến cơ quan điều tra, và đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đầu tháng 2/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Eximbank chi nhánh TP HCM; khởi tố bị can Lê Nguyễn Hưng và phát lệnh truy nã đối với bị can này.

Ngoài Hưng, 5 nhân viên ngân hàng này liên quan đến vụ mất 245 tỷ đồng cũng bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây thiệt hại tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trong đó hai người bị tạm giam.

Tuy nhiên, đến nay một người đã được tại ngoại, còn một người khác thì phía người nhà đang làm thủ tục đề nghị cơ quan chức năng cho tại ngoại.

Lệ Chi